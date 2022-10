Les Entreprises Dherte dans le zoning de Ghislenghien

"Nous allons effectuer ce transfert à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons spatiales" indique Romuald Gasperini, adjoint à la direction chez Dherte. "Les activités de menuiserie prennent de plus en plus d’ampleur et il n’était pas possible de réaliser une extension sur notre site de Flobecq. Dans un premier temps, nous avons examiné la possibilité d’acquérir un bâtiment dans la région, mais nous n’avons rien trouvé. Nous avons donc décidé d’investir dans un nouveau bâtiment, si possible pas trop loin du siège de Flobecq et à proximité de voies de communication." D’où cette localisation dans le zoning Orientis de Ghislenghien. Ce nouveau bâtiment répondra en outre à des exigences élevées sur le plan énergétique (panneaux solaires, isolation, pompe à chaleur,…).

"La demande de permis unique concerne la construction d’un bâtiment de type industriel dédié à accueillir une menuiserie avec différents stockages de matières premières et de produits finis (charpentes et autres)" pouvait-on lire dans le dossier qui a été soumis à la récente enquête publique.

"L’atelier de menuiserie comprend: un atelier de sciage et rabotage et un atelier de fabrication de charpentes et de menuiserie. L’activité ne comprend pas d’atelier de fabrication de produits agglomérés (ils sont par contre utilisés sur site), ni d’atelier d’imprégnation de bois (pas de solvants), ni de cabine de peinture."

"Le site fonctionnera du lundi au vendredi de 6h30 (arrivée du personnel ; machines à partir de 7h) à 17h pour l’atelier et pour les bureaux (220 jours par an)."

Une quinzaine de personnes devraient travailler dans cette unité.