On le sait, certaines Communes – Silly, Mouscron, Mons… – ont fait le choix de ne pas retransmettre ces matchs en direct pour des raisons éthiques et énergétiques notamment. À Ath, la Commune s’y oppose également, laissant plutôt la place à des projets privés.

Timour Malengreaux, représentant de la société La Plage d’Ath ASBL, a sollicité l’autorisation auprès des autorités communales pour organiser une retransmission au sein d’un hangar de la rue des Primevères. Cela lui a été accordé récemment, sous certaines conditions (traditionnellement imposées dans le cadre de l’organisation d’événements).

La retransmission prendra place au sein des anciens bâtiments Diaprint (1300m2) qui pourront accueillir jusqu’à 990 personnes. L’espace sera aménagé pour l’occasion ; un aménagement qui se veut toutefois restreint. "Ce ne sera rien de fou ", précise Timour Malengreaux, le demandeur. "Un projecteur vidéo, un écran et une buvette. Ce ne sera pas très énergivore ; du moins pas plus que de l’horeca classique. "

Pas question de chauffer l’endroit non plus: "Dès le départ, nous savions que nous ne voulions pas chauffer l’espace. Les gens viendront avec leur manteau et leurs écharpes. Et puis, l’ambiance les réchauffera sans doute aussi. "

L’événement ne se déroulera qu’en intérieur, mais pour ne pas bloquer la circulation et garantir la sécurité de tous, il a été décidé de mettre la rue des Primevères en sens unique – dans le sens avenue Léon Jouret/chemin des Peupliers – lors des retransmissions des matchs. "Les spectateurs pourront ainsi se garer le long du chemin des Primevères, tout en maintenant la circulation ouverte aux véhicules." La circulation sera déviée via le chemin des Peupliers, la rue de l’Abbaye et l’avenue Léon Jouret.

Plusieurs ordonnances de police ont déjà été prises pour les trois premiers matchs des Belges: le mercredi 23 novembre, l’équipe belge disputera son premier match contre le Canada. De 18h à minuit, le stationnement sera interdit au chemin des Peupliers no 68, face à l’entrée du parking des Voyages Degrève, ainsi qu’au chemin des Primevères côté pair.

La même réglementation sera d’application le mercredi 27 novembre, lors du match Belgique/Maroc (de 12h à 20h), et le jeudi 1er décembre de 14h à 22h, lors de la rencontre Belgique/Croatie.

"Pour l’instant, nous programmons la retransmission des trois premiers matchs du championnat, mais si les Belges se qualifient, alors nous organiserons la retransmission des prochains également. La demande auprès des autorités a été faite en ce sens."

Une signalisation appropriée indiquera aux usagers les interdictions et obligations énoncées.