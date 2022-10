Un rappel s’impose, en prélude. "La psychanalyse corporelle est une technique d’investigation du passé basée sur la mémoire du corps et le principe de lapsus corporel" lit-on sur le site www.psychanalysecorporelle.net. "Par le revécu de quatre traumatismes (naissance, petite enfance, enfance, adolescence), ces événements clés constructeurs de notre personnalité, la psychanalyse corporelle permet de mettre du sens sur nos comportements."

Catherine Berte, pourquoi cette question « À quoi je sers ? »

Je pense que c’est le moteur de la désespérance humaine. C’est de ne plus savoir où on va, c’est de ne pas trouver sa place et de ne pas se reconnaître, surtout dans notre modèle de société. Ce qu’on appelle la crise de la quarantaine survient de plus en plus tôt. Et cette question est fondamentale.

On se la pose davantage aujourd’hui qu’hier ?

Pas plus qu’avant, mais plus tôt, ça, c’est certain. Je pense qu’il y a quand même une frange assez minime qui se pose la question parce que ça fonctionne et que c’est rassurant d’aller dans le ronron du fonctionnement et de dire « tu fais tes études, bats-toi pour réussir », etc. C’est un moteur qui fonctionne encore toujours ; mais quand on arrive au bout de ça et que c’est une désillusion au bout, alors oui on se pose cette question-là et on se la pose plus jeune parce que la désillusion vient plus vite.

Pour répondre à la question, vous avez remonté des couches générationnelles…

Ce que j’observe à travers la psychanalyse corporelle depuis près de vingt ans, c’est qu’en réalité 100% de ceux qui se questionnent découvrent du sens depuis un héritage transgénérationnel et ce que j’observe c’est qu’il y a un relais, un mandat qui a été confié de façon subconsciente en fait ; et quand on le conscientise, c’est vraiment un accélérateur, c’est vraiment une aide pour dire « Ah OK je comprends la problématique héritée ».

Le livre est une contemplation basée sur énormément de cas ; c’est une contemplation d’un parcours et d’un accompagnement, une contemplation de l’humain en fait, d’une misère humaine. On est tous dans un fonctionnement d’échec et il faut arriver au bout de l’échec pour se questionner, et donc ça met quelque part une grande humilité et une grande empathie pour cet humain. Avec une conclusion: ça vaut la peine de se questionner.

