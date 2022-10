"Nous avions la volonté de rénover la salle de jeux afin de la rendre plus actuelle, pour que l’enfant puisse s’y sentir “comme à la maison” et oublier qu’il est à l’hôpital. Cela permet de dédramatiser l’hospitalisation", souligne Stéphanie Stygelbout, du centre EpiCURA. "Le Rotaract s’est tout de suite proposé de participer à ce projet qui lui tenait à cœur. Avec ce budget, nous avons pu repeindre, racheter du mobilier et des nouveaux jeux."

Actions pour les jeunes

Le jeune service club athois axe ses priorités par rapport à la jeunesse en souffrance ou en déliquescence, comme le rappelle Thibaut Boisdenghien, vice-président du club. "Créé il y a maintenant quelques années, notre association tend à aider les jeunes plus démuni.e.s, moins chanceux.ses, de la région. Nous proposons d’une part des activités concrètes pour les enfants: sorties intra voire extra muros, repas, jeux, encadrement, aide matérielle ou logistique ; d’autre part, nous proposons plusieurs activités culturelles, sportives, festives, etc. afin de financer certains projets destinés à des associations aidant des jeunes en difficultés, ou activités organisées par celles-ci pour les enfants."

Le financement de la nouvelle salle de jeu de l’hôpital tombait donc dans cette politique. "C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à rencontrer la cheffe de service du service pédiatrique du centre hospitalier. Après en avoir parlé avec le comité, nous avons été séduits par le projet et avons décidé de financer cette nouvelle salle de jeu, nonobstant les obstacles amenés par la crise du Covid, qui montrait alors le bout de son nez."

La nouvelle salle de jeu de l’hôpital est accessible l’après-midi, afin de laisser la priorité aux soins et au passage du pédiatre en matinée. "Le parent est invité à s’y rendre avec son enfant. L’après-midi, des bénévoles sont présent.e.s afin de jouer avec les enfants et leur raconter des histoires" renchérit Stéphanie Stygelbout. "Nous avons des jeux adaptés à tous les âges, un petit coin lecture, et des tapis pour les plus petits."

"C’est exactement le type de projet dans lequel nous avons envie de nous investir, nous travaillons toute l’année pour cela" explique Céline François, la présidente de l’association. "Nous aidons également d’autres associations d’aide à la jeunesse ; c’est vraiment notre priorité."

Trois rendez-vous cette année encore

"Nous tentons depuis notre création de donner une plus grande dimension au Rotaract, par le nombre d’activités proposées et la diversité de celles-ci. Nous organisons d’ailleurs trois activités majeures d’ici le terme de l’année civile: un repas pour des familles dans le besoin fin du mois, une fête de Saint-Nicolas pour les enfants le 7 décembre, et enfin, cette fois afin de récolter des fonds, un" run&bike "le 18 décembre, un événement sportif qui s’adresse à tout le monde, et cela toujours dans la région athoise. Toutes nos actualités sont à suivre sur les différents réseaux sociaux."