Déchets: plus que jamais, Ath veut faire payer les pollueurs

La Ville d’Ath a ciblé une série d’incivilités en particulier à l’occasion du "marathon de la propreté" organisé cette semaine. Il s’agit d’une opération proposée aux "acteurs de la répression au sens large" et qui a pour objectif l’intensification des contrôles répressifs en matière d’abandon de déchets, la sensibilisation des citoyens et l’éducation des plus jeunes. "Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie wallonne de politique répressive environnementale et est organisée par le Service Public de Wallonie et Be WaPP en collaboration avec les communes et la police" lit-on aussi sur le site bewapp.be.