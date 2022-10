À la Maison des cultures du monde (qui se définit comme "l’association référente en France en matière de patrimoine culturel immatériel"), l’ancien archiviste de la Ville d’Ath) a participé à une table ronde sur le patrimoine culturel immatériel. "Il s’agissait en quelque sorte de faire le point depuis la Convention de 2003" explique M. Ducastelle.

Devant diverses personnalités, et notamment le responsable actuel de l’Unesco pour le patrimoine immatériel, Jean-Pierre Ducastelle a été invité à évoquer la Ducasse d’Ath ; il a été particulièrement interpellé au sujet de la problématique du sauvage. On sait qu’une association (bruxelloise) a interrogé l’Unesco à propos de ce personnage figurant dans le cortège de la Ducasse, en estimant qu’il y a là un blackface manifeste et intolérable.

"De toute façon, l’Unesco ne pourra pas se défiler: elle devra répondre aux interpellations écrites adressées par des membres de Bruxelles Panthères. J’ai expliqué ce qui avait été fait jusqu’à présent, notamment les gestes posés cette année, et c’est une attitude qui a été jugée positivement. Ath a ouvert un dialogue, au contraire de ce qui fut fait à Alost par exemple, et c’est accueilli favorablement. Mais il faut poursuivre la réflexion et faire évoluer la scène. D’ici quelques semaines, l’Unesco devrait adopter une résolution induisant une sorte d’accompagnement pour l’évolution."

Éviter l’inertie

"Ce qu’il faut éviter à mon sens, c’est de s’isoler et ne vouloir rien changer" poursuit l’historien. "Effectivement, si nous ne faisons rien, nous risquons d’être considérés comme étant racistes. L’Unesco en elle-même n’impose rien, mais elle reflète ce qu’on pense dans plusieurs pays, et notamment les pays africains qui considèrent la scène en question comme illustrant la colonisation et ses excès, ou encore l’esclavage."

"Les choses doivent donc évoluer" continue Jean-Pierre Ducastelle. "À nous, à Ath, de jouer le jeu et de réfléchir à la manière de faire. Le statu quo n’est pas une option, ou bien alors c’est une option qui va nous isoler."

"Si nous ne parvenons pas à transformer la scène, nous risquons alors de voir la Ducasse disparaître de la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco, lors de sa réunion de 2023. Est-ce que cela serait raisonnable ? Serait-ce un moment glorieux pour la Ville ?"

"Et si nous ne sommes pas disposés à bouger, alors autant le dire de suite et quitter la liste du patrimoine immatériel comme l’a fait la Ville d’Alost. Mais se couper de l’Unesco, c’est aussi se couper de la communauté internationale. Voudrait-on se singulariser de cette manière ?" Sans compter le fait que telle situation (un retrait de la liste par exemple) ne réjouirait pas vraiment la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni le pays globalement.

Groupe de travail

"Il faut donc maintenant poursuivre la réflexion vers une évolution, sans doute surtout sur l’aspect du personnage, et cela même si rien ne nous oblige formellement à le faire, notamment au niveau du droit."

"Les responsables de l’Unesco se rendent cependant compte que c’est assez difficile pour la Ville d’Ath, et qu’il faut y aller progressivement. L’Unesco va mettre en place un groupe de travail pour répondre aux interpellations. Des experts vont examiner la situation et viendront sur place pour se rendre compte et faire rapport à l’assemblée générale de 2023. La volonté n’est pas de prendre des mesures brutales, mais d’accompagner une évolution dans un esprit de dialogue."

Que la raison l’emporte

"Certains trouvent qu’il ne faut pas bouger" conclut Jean-Pierre Ducastelle. "Mais beaucoup de gens raisonnables estiment au contraire qu’il ne faut plus se cabrer. Il faut que la raison l’emporte sur la passion, il faut éviter d’en faire un drame passionnel. Il est cependant important de comprendre que la scène est choquante pour certaines personnes et leur fait penser à des choses dramatiques."

La Ville d’Ath dispose de dix mois pour avancer. Autant dire qu’il y a urgence.