Octobre rose jusqu'aux oreilles à Péruwelz

"Je suis inspiré par les formes géométriques dans un esprit contemporain. Je travaille notamment le plexi et le bois. L’an dernier, une amie infirmière m’a parlé d’Octobre rose et je me suis dit que je pouvais y participer à ma manière. Il était évident pour moi que les boucles que j’allais créer pour cette campagne devaient reprendre le ruban rose. D’après les retours des clientes, j’ai pu comprendre qu’elles avaient envie aussi de boucles plus petites, pour elles ou pour leurs filles et cette année, j’ai donc créé aussi, en plus des créoles, des puces, autrement dit des boucles plus petites."

Achat pour la bonne cause

Ces boucles, comme le précise Yohann, sont vendues tout au long de l’année mais le paquet est mis sur le mois d’octobre. "L’année dernière, j’ai versé 2.000€ à BIG against breast cancer et cette fois, je verserai l’argent à Think-Pink. C’est une marque de soutien à la cause. Je pense qu’il y a pas mal de projets à mener au profit des femmes qui sont touchées par la maladie, en matière de bien-être, d’achat de matériel, d’organisations d’événements, de voyages ou d’excursions. La cliente achète pour la bonne cause et en même temps se fait plaisir."

Même s’il dispose d’un site de vente en ligne, l’Atelier Nomad fonctionne surtout en collaborant avec des boutiques partenaires. "Elles m’achètent les boucles Octobre rose mais ensuite, libre à elles de reverser ou pas l’argent récolté avec les ventes."

Certaines boutiques jouent le jeu. C’est le cas de la Senterelle à Péruwelz. "J’ai découvert Yohann sur les réseaux sociaux, confie Frédérique Vercauteren. Je cherchais de nouvelles firmes et j’ai vu qu’il s’agissait d’un jeune de la région. L’an passé, j’ai reversé tout le bénéfice des bijoux Octobre rose, 723 €, à BIG against breast cancer. J’avais envie cette fois de verser à une structure régionale et j’ai choisi la clinique du sein au CHwapi à Tournai."