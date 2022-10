À l’occasion des vacances d’automne, ce ne sont pas moins de 30 musées, répartis sur les cinq provinces wallonnes et sur Bruxelles, qui se prêtent à nouveau au jeu, proposant une programmation aussi riche que variée.

En province du Hainaut, dix musées ouvrent leurs portes dès le 22 octobre ; l’Espace Gallo-romain d’Ath figure parmi les participants.

Du 26 au 28 octobre, le musée propose le stage "Théâtre antique" aux enfants âgés de 6 à 9 ans. " Viens monter ton propre spectacle théâtral à l’Espace gallo-romain

Au programme ? choix des costumes, réalisations des masques de théâtre, montage du décor, sélection des instruments de musique, travail autour de la danse et de la chorégraphie… "

Le stage se terminera par un spectacle final à destination des parents et de la famille. Le stage se déroule du 26 au 28 octobre de 9h à 16h (70€/ enfant).

Le second stage se déroule du 2 au 4 novembre et porte sur le thème de la découverte de la nature et de l’environnement. Les activités seront réalisées au musée, mais aussi à l’extérieur. Il s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans, de 9h à 16h. (70€/ enfant).

Pour les deux stages, prévoir pique-nique et les collations.

Autres événements

Rappelons que chaque 1er dimanche du mois, les visites au musée sont gratuites: le prochain rendez-vous est donné le 6 novembre prochain. Une visite guidée est prévue à 14h30. À 16h, place à un atelier pour les familles (novembre: atelier jeux et décembre, atelier massepain).

L’Espace Gallo-Romain fête, en outre, la Saint-Nicolas, le 13 novembre. L’occasion de redécouvrir les collections archéologiques, ainsi que la nouvelle vitrine sur l’enfance et les jeux chez les Gallo-romains. La boutique Cotontige et ses jeux seront présents. La confiserie Pilate réalisera ses meilleures créations gourmandes.

Réservation obligatoire pour les stages: par mail accueil.egr@ath.be ou au 068/ 68 13 20