Des ateliers pour démystifier la douleur, ce jeudi à Ath

La journée mondiale de la Douleur est l’occasion de démystifier cette maladie, incommodante, parfois paralysante, qui peut avoir un impact plus ou moins marqué sur la vie sociale, professionnelle ou personnelle du patient. Ces douleurs, caractérisées par leur longue durée, leur résistance aux traitements conventionnels et leurs conséquences sur l’autonomie du patient, sont à considérer comme une maladie en soi. Dans le cadre de cette journée mondiale de sensibilisation, la Clinique de la Douleur invite les patients et visiteurs à découvrir cette spécialité à travers divers ateliers, en présence de l’équipe qui sera disposée à expliquer ses missions, les fonctions de chacun et à répondre à leurs questions.

Sur le pôle athois, la journée de sensibilisation et de séances découvertes destinée aux patients et visiteurs est prévue ce jeudi 20 octobre de 9h à 13h sur le site d’Ath (galerie au niveau de l’accueil principal au rez-de-chaussée)

L’accueil se fera à 9h ; et de 9h15 à 12h, place aux ateliers de massages (dos, mains et visage), ainsi qu’aux soins visage. Tous les ateliers se déroulent en présence de l’équipe spécialisée.

« Une approche thérapeutique et éducative »

Implantée sur les pôles borain et athois, cette Clinique spécialisée est organisée de façon interdisciplinaire afin de proposer une approche globale, tant thérapeutique qu’éducative. Les consultations sont assurées par des médecins spécialistes en anesthésie avec des compétences en algologie, en médecine physique ou dans d’autres spécialités comme la psychiatrie. Ils prennent en charge toutes les formes de douleur: chroniques (présentes depuis plus de 3 mois), de la colonne, oro-faciales, cancéreuses, neuropathiques, diabétiques…

Ils sont entourés par une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmiers, de psychologues, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’assistants sociaux… Chaque projet thérapeutique est unique et est élaboré avec la participation active du patient. L’objectif de cette méthodologie est de favoriser une réinsertion sociale et professionnelle la plus normale possible pour le patient.

Infos: les ateliers se déroulent sur inscription via fonctionalgologique.ath@epicura.be