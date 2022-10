Un joueur du CS Pays Vert (Ath) s'effondre: le drame est évité

C’est le club de foot qui l’a annoncé ce samedi matin sur sa page Facebook: "Vendredi soir un véritable drame a été évité au stade des Géants", peut-on lire sur la page du club de foot. "Lors du match de nos vétérans, l’un des joueurs de la rencontre s’est effondré, victime d’un arrêt cardiaque. Grâce à l’intervention et au sang froid de Frédéric Huet (kiné de la D3) et Jonathan Eckhaut (joueur D3), la victime a pu être réanimée et stabilisée avant l’arrivée du SMUR. "