Le projet, rappelons-le, est le suivant. Constituée en juin dernier, la société Host Up (basée à Mesvin) veut aménager un "parc à conteneurs" sur un terrain situé entre la rue des Matelots, la route contournement (N7), le magasin Delhaize et des garages du clos de Coupi à Ath. Objectif: offrir ainsi des possibilités de stockage à des petites entreprises ou des particuliers.

Actuellement, le terrain constitue une sorte de "barrière verte" naturelle en bordure de la route de contournement. Des riverains notent qu’il est question de supprimer ici une zone de végétation alors qu’il existe un projet de "verdurisation" de la place de Lorette, à quelques dizaines de mètres.

Diverses nuisances

Plusieurs riverains, domiciliés le long de la rue des Matelots, mais également dans un rayon plus large, ont donc manifesté leurs réserves par rapport au projet. Ils ne comprennent pas pourquoi ce "parc à conteneurs" pourrait être installé dans une zone, partiellement d’habitat et d’aménagement communal concerté (ZACC).

Les riverains redoutent une augmentation sensible de la circulation, dans une zone déjà "saturée".

"Contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’activité humaine, la manutention, le bruit des véhicules seront une source constante de bruit et de nuisances 365 jours par an sur des plages horaires importantes" soulignent les riverains.

"Les nuisances visuelles, sonores, de circulation,… d’un tel parc de conteneurs seront importantes pour les habitations et les appartements existants, et pour de futures constructions sur les terrains non construits qui se situent en face du projet. Le projet va fortement dévaloriser notre quartier et notre propriété."

Ils insistent également sur le danger que pourrait constituer l’entrée du site, à la sortie d’un virage le long de la rue des Matelots.

Plus loin, ils pointent une erreur manifeste (rue de la Justice au lieu de rue des Matelots) pour insister sur ce qui remet en cause à leur sens le "caractère sérieux de l’étude du dossier".

Enfin, ils attirent l’attention sur l’imperméabilisation de plusieurs centaines de mètres carrés.