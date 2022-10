Céline et Cédric complémentaires dans l'assiette et en dehors, à Meslin-l'Evêque

Même quand ils partent en vacances, ils ne peuvent pas s’empêcher de chercher la perle rare. Dernière en date: l’huile d’olive du domaine de Léos, en France. "L’huile d’olive de Patrick Bruel", sourit Céline. En effet, il s’agit d’un produit de renommée dont le domaine appartient au chanteur français. La restauratrice s’explique: "On aime les bonnes choses. Les bons produits, c’est avant tout notre passion ! On avait déjà goûté cette huile et elle nous avait beaucoup plu." Cédric la reprend de volée: "On découvre des produits. et on se débrouille pour les faire venir jusqu’ici."

Duo de choc

Cette façon que chacun a de compléter les réponses de l’autre, cette complémentarité, sera flagrante du début à la fin de la discussion. Elle se retrouve également dans l’organisation du Vertige des sens, là où Cédric gère la cuisine quand Céline s’occupe de la pâtisserie et de la salle. Elle précise: "C’est un métier que j’aime énormément…" Cédric la coupe: "… et que je n’aime pas du tout !" Aujourd’hui, la restauratrice prend un malin plaisir à travailler "sur assiette". "La pâtisserie en magasin, c’est concevoir un gâteau de A à Z, à l’avance. En restauration, je me fais vraiment plaisir car je peux partir dans tous les sens. C’est très différent."

Tous les mois, le menu du "Vertige des sens" change pour s’adapter aux produits de saison. Là encore, chacun conserve ses spécialités: "Moi, je m’occupe des desserts et lui, des plats et des entrées ; ensuite, on met en commun", explique Céline. Même s’ils se concertent régulièrement, son compagnon et elle entretiennent une certaine indépendance dans leur travail.

Raffiné, pour ne pas dire gastronomique

Depuis le 23 mai, date de son ouverture, le restaurant propose une cuisine française que Cédric qualifie de "raffinée, pour ne pas dire gastronomique". Les produits locaux, "uniquement s’ils sont de qualité" dixit le chef, ont une place de choix sur le menu. Ainsi, sur la page Facebook, le couple n’hésite pas à mettre en avant les producteurs auprès desquels ils se fournissent. Pourtant, malgré des plats de haute volée, Cédric et Céline proposent un prix plutôt attractif. "J’estime que le retraité avec une pension légère comme le petit jeune et son portefeuille assez maigre ont le droit d’aller au restaurant et de bien y manger", explique Cédric.

Ensemble depuis douze ans, c’est il y a huit ans que le couple de restaurateurs s’est installé à Meslin-l’Évêque. Pendant le Covid, l’idée d’ouvrir leur propre établissement a germé dans leur esprit. "Empêchez un cuisinier de travailler et il cassera tout… donc on a tout cassé et on a fait des travaux", plaisante Cédric. Gérer un restaurant en couple, d’autant plus à domicile, cela pourrait virer au cauchemar chez certains. En revanche, ce n’est pas un problème pour Céline: "C’est plus facile que ce que je pensais (elle rit). Je suis de nature assez stressée, il est très calme et patient… on se complète bien !"

Actuellement, la crise énergétique paraît bien lointaine du "Vertige des sens". Si Cédric et Céline devaient espérer quelque chose pour les mois à venir, ce serait que rien ne change. "Ça n’arrête pas en ce moment", sourit Céline. Cédric poursuit: "Ce midi, nous sommes complets. Ce soir, nous sommes complets. Demain soir, nous sommes complets. Les gens sont contents… et on ne peut qu’espérer que ça continue."