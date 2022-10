Ath: une nouvelle crèche et des financements?

"Vous avez également pu découvrir un atelier d’insertion sociale qui visait ce jour l’approche numérique. Je vous remercie d’avoir permis à ce service de se développer en permettant l’engagement d’une assistante sociale à temps plein, qui réalise au moins 19 heures d’atelier par semaine. Ils sont multiples et variés et visent la resocialisation de nos bénéficiaires." Christie Morreale a également pu découvrir une initiative lancée lors de la 10e journée de prévention et de sensibilisation du CPAS: un jeu de géocaching, mis en place en collaboration avec l’observatoire de la santé du Hainaut, et alliant santé et découverte patrimoniale de la ville. "Le but est de pérenniser cet élément dans les prochains mois, de concert avec l’office du Tourisme."

Une nouvelle crèche à l’horizon 2024 ?

Le projet de crèche n’est pas nouveau: le conseil communal l’a approuvé en juin 2021. L’idée est de déplacer la crèche des Coccinelles, située à la rue de la Station, dans les locaux de la mutualité socialiste (rue du Fort). Ce projet permettrait à la crèche communale de passer d’une capacité d’accueil de 24 à 56 enfants de 0 à 3 ans.

Stéphane Mincke, l’auteur de projet a présenté les plans à la Ministre Morreale. "La mutualité a indiqué que l’un de ses plateaux du rez-de-chaussée s’était libéré et a proposé à la Ville d’y aménager son espace d’accueil pour enfants ", a indiqué l’auteur de projet. "L’espace dispose d’une superficie de 700 m2, mais l’intérieur doit être totalement aménagé. " L’aspect extérieur de l’établissement ne changera pas ; "il n’y aura pas d’intervention extérieure, c’est une volonté des parties". Des espaces de repos, d’activités, mais aussi des sanitaires seront aménagés pour le bien des enfants.

Au niveau technique, certains aspects du bâtiment seront modifiés, d’autres pas: "Le chauffage est existant, donc nous allons simplement séparer celui de la crèche et celui de Solidaris en ajoutant une nouvelle chaufferie, mais nous allons garder toutes les canalisations existantes. Pour les sanitaires, des nouvelles conduites d’eaux chaude et froide vont être créées. Pour l’électricité, nous allons repartir sur une toute nouvelle installation au niveau de la crèche. Un nouveau système de ventilation devra également être créé."

Des financements

Le montant des travaux s’élève à environ 640 000 € HTV ; un montant colossal, en partie subsidié. À ce sujet, le président du CPAS, en a profité pour faire un appel du pied à la ministre Morreale: "Ce projet coûte cher et les subventions allouées ce jour ne permettent pas de fixer le plan financier", a indiqué Jérôme Salingue. "Auriez-vous la possibilité de reconsidérer ce dossier et nous indiquer des pistes pour compléter le système de plus amples subventions ?"

À cette demande, Christie Morreale a répondu favorablement: "Nous avons un plan infrastructure dédié à la petite enfance avec Valérie Debue. Nous allons regarder si vous pouvez relancer un projet dans le cadre de cet appel à projet. Il y a clairement un manque de place d’accueil en Wallonie ; il faut améliorer cet aspect-là qui demande aussi un investissement, mais qui permet aux familles de concilier leur vie privée et professionnelle." Aujourd’hui, les parents se trouvent confrontés à des périodes d’attente d’environ 10 mois dans les crèches communales.

Autre bonne nouvelle: la ministre "promet" un financement aux Communes et CPAS. "Nous avons terminé notre conclave financier et avons pris des décisions qui doivent encore être validées au Parlement ", a indique la ministre. "Il y a une majorité qui se dégage pour faire en sorte que dans le cadre du budget 2023, un financement de 50 millions d’euros puisse intervenir en faveur des Communes et CPAS."

Une aide est également prévue pour les commerçants, et "notamment les bouchers ou boulangers qui souffrent énormément de la crise énergétique". "Cette aide devrait leur permettre de ne pas devoir fermer leur commerce momentanément."

"Et puis, pour les maisons de repos, vous allez recevoir 400 euros par place pour pouvoir intervenir principalement dans les frais énergétiques."