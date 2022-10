50 millions € investis : ÉpiCURA adapte l’hôpital d’Ath à son époque

Outre des locaux de consultations spacieux et des salles de réunion à la pointe de la technologie audiovisuelle, le nouveau bâtiment

abrite également le nouveau service de dialyse qui est l’un des plus importants de la Région.

Quartier opératoire

ÉpiCURA a également concrétisé d’autres investissements sur le site athois. Voici ce qui a déjà été fait récemment.

On relève ainsi la mise en service de deux nouvelles salles d’opération en décembre 2020: "bénéficiant des dernières technologies (ventilation, imagerie, informatique,…), ces infrastructures permettent d’augmenter la capacité opératoire du site d’Ath, de développer l’activité chirurgicale réalisable en hospitalisation de jour et de satisfaire la demande en termes d’interventions chirurgicales".

Au printemps dernier, un nouveau parking a enfin été ouvert. "D’une capacité de 136 places, il facilite considérablement le stationnement des patients et de leurs proches aux abords de l’hôpital d’Ath. Il dispose aussi de places PMR positionnées au niveau du rond-point, sur la partie asphaltée. Par ailleurs, le nouveau parking offre un abri pour vingt vélos ainsi qu’une borne permettant la recharge des vélos électriques. Ces installations encouragent ainsi l’usage de la mobilité douce, un axe majeur de la politique de développement durable d’EpiCURA."

Le centre hospitalier garde également les yeux braqués sur l’avenir. "Actuellement, le reconditionnement du quartier opératoire se poursuit avec la rénovation des quatre salles existantes du bloc opératoire. Ce chantier se terminera début 2023. Le renouveau architectural et la modernisation du site d’Ath se poursuivront ensuite avec la rénovation des unités de soins, de l’accueil et du bloc obstétrical."

Toutes les unités reconditionnées

"C’est une étape importante qui a été franchie ce mardi" souligne François Burhin, directeur général. "Le premier chantier portait sur l’extension des blocs opératoires, mais il était lié à une programmation (fédérale) ancienne de modernisation de l’hôpital ; nous sommes passés de quatre à six salles d’opération. Maintenant, dans le cadre du programme wallon de modernisation des infrastructures, celui qui a été accepté en 2019, ÉpiCURA a rentré un programme (Crescendo) qui porte sur 160 millions €, dont à peu près 50 millions € d’investissements pour Ath. Et dans ces investissements, il y a plusieurs éléments: la nouvelle aile qui est inaugurée ; la modernisation des quatre salles d’opération existantes ; le parking."

"Le prochain chantier est celui des anciens locaux de la dialyse qui vont être rénovés pour accueillir l’hôpital de jour. À terme, toutes les unités de soins, à tous les étages, vont être rénovées deux par deux, avec un chantier dont la durée est estimée à trois ans."

Un hôpital à adapter à son époque

"Il y a donc encore du travail avant que l’hôpital soit complètement refaçonné, mais cette opération de reconditionnement des unités est nécessaire car l’enveloppe de l’hôpital date de 1979" poursuit M. Burhin. "C’est un établissement qui a été construit il y a 42 ans et pensé voilà cinquante ans. On ne concevait pas la médecine comme aujourd’hui. Ce sont des unités de soins de quarante places ; aujourd’hui, la norme, c’est trente places au maximum ; il y a davantage de chambres individuelles ; il y a des douches dans les chambres ; etc. Le niveau de confort doit donc augmenter, tout comme par exemple la circulation d’air. Et c’est vrai aussi, par rapport aux exigences nouvelles, pour les locaux dévolus aux consultations qui doivent être mieux équipés aujourd’hui qu’autrefois."

Inauguration à 100 000 €

Devant plusieurs dizaines de personnes, le spectacle inaugural "sons & lumières" a été ponctué d’un feu d’artifice, mardi soir. Mais il a aussi été pris sous le feu des critiques.

Cet événement contrastait en effet avec les préoccupations budgétaires actuelles, liées à l’inflation. Lundi matin, le personnel administratif avait d’ailleurs manifesté son inquiétude avant d’être rassuré.

"La Direction précise que le budget de 100.000 € prévu pour l’inauguration du bâtiment athois est en partie absorbé par des sponsors" nous a indiqué la cellule de communication d’ÉpiCURA, mardi. Le sponsor en question ? Ores.

"Le show est à considérer comme un cadeau pour tout un chacun, un moment privilégié malgré le contexte économique difficile. Par ailleurs, les événements de ce type sur le pôle athois sont très rares ; cette inauguration était prévue de longue date et est nécessaire pour marquer cette étape-clé du développement d’ÉpiCURA. De plus, le nouveau bâtiment a été conçu en tenant compte des exigences énergétiques actuelles."

"Marquer un peu le coup et faire un peu la fête en cette période de morosité, cela fait du bien aussi" ajoutait encore François Burhin, mardi soir. "Le personnel a donné beaucoup au cours des dernières années ; on n’a pas fait de fête pour la fin du Covid, mais le personnel a besoin de temps en temps de lâcher la soupape…".