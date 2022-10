La demande de permis d’urbanisme a été déposée et une enquête publique est actuellement organisée dans les communes concernées: Mont-de-l’Enclus, Celles, Frasnes, Leuze, Ath et Chièvres (et Kluisbergen en Flandre).

"La liaison électrique sera implantée dans le domaine public et sur des parcelles privées, essentiellement en zone agricole" lit-on dans le dossier. "ElIe sera constituée de seize tronçons de 750 m à 1 030 m (Ruien-Thieulain) et de 800 m à 1 100 m (Thieulain-Ligne-Chièvres), avec des jonctions entre chaque tronçon (15). […] La liaison sera composée de deux circuits électriques (2 x 3 câbles monopolaires) et de deux câbles à fibres optiques, entre Ruien et Thieulain et entre Ligne et Chièvres. Entre Thieulain et Ligne, elle ne sera constituée que d’un seul circuit (1 x 3 câbles monopolaires) et d’un câble à fibres optiques."

Les travaux devraient débuter en 2023 si la procédure suit "normalement" son cours. Il faudra huit à douze semaines pour réaliser chaque tronçon selon le phasage suivant: déboisement et élagage dans un couloir de 2,5 à 7,7 m de part et d’autre du tracé ; aménagement des accès au chantier ; travaux de tranchée et mise en place des câbles.

"Trois techniques de pose seront utilisées: la tranchée à ciel ouvert, la tranchée à ciel ouvert avec mise en place de gaines en attente et le forage dirigé (aux endroits difficiles d’accès, aux croisements de voiries principales et de voies de chemin de fer…). Au total sont prévus 54 forages dirigés, 7,4 km de tranchées dans des voiries en asphalte, 5,1 km de tranchées dans des voiries en béton et 24,1 km de tranchées en zone agricole."

Suivra la remise en état des terrains.

Élia estime que les travaux devraient être finalisés en 2025. Après la mise sous tension de la nouvelle liaison, la ligne aérienne sera démontée (2026-2027).

Poste de transition à Thieulain

Outre cette ligne souterraine de 44,5 km, le projet prévoit la création d’un poste de transition à Thieulain, dans un bâtiment de 50 m sur 50, afin d’assurer la continuité entre la liaison projetée et une ligne aérienne (existante et maintenue) entre Thieulain et Gaurain.

"Actuellement, le site de Thieulain est occupé par trois pylônes qui assurent la connexion entre la ligne aérienne Ruien-Chièvres et une ligne aérienne allant vers Antoing (ligne Thieulain-Gaurain). Le remplacement de la première par une liaison souterraine implique la suppression de deux de ces pylônes et nécessite la construction d’un poste de transition ligne-câble ainsi que celle d’un nouveau pylône d’extrémité (pylône P39N de la ligne Thieulain-Gaurain) permettant d’assurer la continuité entre la liaison souterraine projetée et la ligne aérienne Thieulain-Gaurain." Ce poste sera clôturé et relié à la rue du Chêné par une route composée de "dalles gazon". Des plantations sont prévues.