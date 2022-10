Il y a show et chaud

Alors qu’ÉpiCURA a annoncé un « spectacle inaugural unique et envoûtant » pour ce mardi soir, il a plutôt été question de rigueur budgétaire, lundi matin. Une partie du personnel administratif d’EpiCURA a observé un arrêt de travail sur plusieurs sites (dont Ath). En cause, un e-mail envoyé jeudi par la responsable du personnel, indiquant que des pertes d’emplois n’étaient pas à exclure compte tenu des difficultés financières du groupe hospitalier, confronté à une explosion des coûts du matériel et de l’énergie. Une délégation syndicale a pu rencontrer la direction. Elle est sortie rassurée de cette rencontre. François Burhin, directeur général du groupe hospitalier, a évoqué « un excès de zèle » de la part de l’auteur de l’e-mail controversé. « Il est vrai que nous sommes attentifs à notre budget. Le risque de dérapage est important mais par contre, EpiCURA n’a pas du tout l’intention de licencier. […] » Un show ce soir, mais pour le budget, c’est plutôt chaud. F.H. avec E. Berlier