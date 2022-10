Coprosain (Ath), un terrain à réensemencer

Ils ont en commun une foi dans un même projet, dans une même philosophie: celle d’une agriculture raisonnée, celle des circuits courts, celle de la proximité qui labellise d’ailleurs souvent déjà leur(s) entreprise(s).

Au départ, deux groupes distincts se sont formés presque intuitivement pour "faire quelque chose" pour la coopérative placée en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) depuis janvier dernier: un pôle animé par des producteurs-coopérateurs d’une part, un autre plutôt formé par des acteurs de la distribution. Tous, ils partageaient une même préoccupation pour la coopérative. "On ne peut quand même pas la laisser mourir ainsi…" Et puis, il y a eu l’étincelle de la rencontre, par l’intermédiaire de Pierre Delcoigne, lequel avait été conscientisé via Sébastien Gravis (Pom d’Happy). Les doutes initiaux ont été levés. Très vite, les mêmes valeurs ont réuni les acteurs économiques aux expertises variées.

En quelques semaines, les barrières ont été levées.

La nouvelle SRL créée reprend aujourd’hui une bonne partie des actifs de la coopérative Coprosain qui devrait faire aveu de faillite. Mais l’essentiel est sauf: l’héritage est transmis, entre de bonnes mains.

Certes, il a fallu effectuer des choix et des sacrifices: laisser du personnel sur le bas-côté, abandonner les marchés ou encore l’immeuble du restaurant "Aux mets Encore" (qui sera vendu).

La nouvelle société va se recentrer sur ses activités de base. D’une part sur l’atelier de transformation à Ath qui sera modernisé et, à terme, remplacé par une nouvelle infrastructure sur un nouveau site (à Ath).

D’autre part le réseau de distribution (BtoB et BtoC) va être étoffé. Les trois magasins actuels (Ath, Braine-l’Alleud et Tournai) seront rafraîchis ; ils fermeront brièvement leurs portes la semaine prochaine avant d’être réachalandés correctement. "Mais nous voulons aussi développer une véritable chaîne avec une dizaine de nouvelles enseignes dans le bassin du Brabant wallon et du Hainaut" indiquent les investisseurs.

Le nom de Coprosain va subsister, mais non sans un sacrifice social. Sur les 68 membres du personnel (dont un certain nombre en congé de maladie longue durée), 47 personnes ont postulé pour continuer dans la nouvelle société ; 25 peuvent être engagées dans un premier temps.

Les neuf acteurs apportent des moyens à hauteur variable ; une enveloppe de 620 000€ a été constituée, montant auquel il faut ajouter un financement bancaire de 500 000 €. Il faudra ensuite sonner à toutes les portes afin de concrétiser les nécessaires investissements.