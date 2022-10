"Le projet vise l’amélioration significative du confort des écoles communales de Mainvault, Meslin-l’Évêque et Ligne, indique le collège communal. En effet, celles-ci font face à plusieurs problématiques: infiltration d’eau dans les toitures, faible isolation thermique et acoustique… Il est donc prévu un certain nombre de travaux: remplacement de toitures, pose de faux plafonds, installation de systèmes de ventilation double flux."

Ces travaux sont estimés à près de 83 000 €.

Panneaux et nouvelles baies à L’Écran

La Ville répond par ailleurs à un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles "visant à rénover le parc immobilier affecté à des activités culturelles et à le rendre plus efficace sur le plan énergétique et des ressources". Et cela dans le cadre du Plan de relance européen.

"Le collège communal a décidé de poser, en février dernier, une candidature pour des travaux divers au cinéma “L’Écran”. Il est notamment question de l’installation d’un système de ventilation par pulsion/extraction avec échangeur de chaleur, du remplacement de la couverture de toiture et le renforcement de son isolation, du remplacement des baies vitrées de la façade avant par du triple vitrage, de l’installation de panneaux photovoltaïques." Le coût global est estimé à 479 000 €, avec une subvention de plus de 300 000 €.