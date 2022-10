Il y a des hobbys qui semblent intemporels. Fondé en 1938, le cercle royal philatélique athois "Les Amis du timbre" fait partie de cet héritage. Pourtant, selon son président, Xavier Godefroid, les timbres sont partout, encore de nos jours. "C’est sûr qu’ils sont moins visibles qu’avant, il y a moins de courrier. Et quand on ne voit pas quelque chose, on a évidemment moins envie de le collectionner, sourit-il. Mais on m’appelle régulièrement après avoir trouvé des timbres dans une armoire, récupéré certains dans un vieux tiroir. Ils sont là !"