Avec pour "lead investor" ALIAD, qui investit dans des start-up qui développent des technologies ou des modèles d’affaires innovants, cette levée constituera un moteur important de croissance pour Botalys, mais elle apportera également d’importantes opportunités de collaboration avec "Seppic", une filiale d’Air Liquide et acteur mondial du développement, de la fabrication et de la commercialisation d’ingrédients uniques à destination des secteurs cosmétiques nutraceutique, pharmaceutiques, vétérinaires et industriels.

Botalys compte également Yield Lab parmi ses nouveaux investisseurs, un fond de "Venture Capital" à impact axé sur les AgTech.

"Cette levée marque un passage crucial pour Botalys, à savoir celui de l’expansion internationale et du déploiement sur d’autres plantes médicinales de notre plateforme technologique ", indique Pierre-Antoine Mariage, fondateur et CEO de Botalys. "Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs avec une vision environnementale forte. Notre mission restera la même: créer un nouveau standard de qualité en termes de plantes médicinales rares satisfaisant les attentes du consommateur actuel, à savoir l’ultra-pureté, la garantie d’efficacité et le respect de l’environnement."

Les nouveaux actionnaires viennent rejoindre dans cette levée les investisseurs historiques de la société: les investisseurs publics belges SRIW, HOCCINVEST et le fonds d’investissement VIVES Il, ainsi qu’un groupe d’éminents "family offices" qui ont rejoint ce dernier round.

Entre 2019 et 2021, l’entreprise a également décroché la subvention Horizon 2020 – un financement provenant de I’Union européenne – d’un montant de 2,2 millions d’euros.

« Une nouvelle étape »

Cette levée de 6,6 millions d’euros marque une nouvelle étape importante de croissance pour Botalys, depuis son installation il y a un an à peine dans sa nouvelle usine à Ghislenghien. Une précédente levée de fonds clôturée en décembre 2019, de 5,5 millions d’euros, avait permis de financer la construction et la mise en fonctionnement des nouvelles installations ; une étape clé dans le déploiement industriel de l’entreprise. Cette levée sera suivie d’un investissement subséquent visant à atteindre 6 millions d’euros.

Cette injection de capitaux permettra à l’entreprise de répondre à la demande croissante pour ses plantes médicinales rares. Botalys deviendra ainsi la plus grande ferme verticale en Belgique et l’une des plus grandes au niveau mondial dédiées à la culture de plantes médicinales.

La levée servira également à accélérer le développement commercial de l’entreprise à l’international et spécifiquement sur les marchés américain et asiatique. Enfin, le financement contribuera à agrandir le R&D center de Botalys, situé à Ghislenghien, dédié au développement et à la culture de nouvelles plantes médicinales rares et de leurs dérivés innovants à destination de l’industrie nutraceutique et cosmétique.

Grâce à sa plateforme technologique innovante d’agriculture hydroponique de précision, Botalys ambitionne ainsi de devenir leader mondial dans la culture de précision de plantes médicinales rares.