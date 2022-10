Quand l'univers de la balle pelote cotoie celui de l'art contemporain à Ath

Sept artistes (Andy Simon, Léo Gillet, Samuel Cordat, Aliocha Tazi, Marianne Dupain, Théo Hanosset et Benoît Armange) se sont donné le défi de réunir culture populaire, patrimoine historique et folklorique avec l’art contemporain. Ils ont arpenté Ath et ses villages à la rencontre des habitants pour concevoir une exposition sur mesure.