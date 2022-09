Une halte nouvelle

"L’actuelle halte fluviale, dépourvue de services, ne peut plus aujourd’hui être qualifiée de port de plaisance" lit-on dans le dossier piloté par IDETA. "Le projet propose de faire du canal, qui ne connaît plus de circulation commerciale en son lit depuis de nombreuses années, un terrain de jeu privilégié (sic) en termes de tourisme fluvial et une opportunité d’activation des activités fluvestres connexes."

"Un pavillon accueillant à la fois la capitainerie et des activités annexes liées à de l’accueil permettrait une mutualisation des usages et du personnel."

"Pincée entre les voies de chemin de fer et le canal et autrefois dédiée uniquement au passage de la voiture, cette portion du site est réactivée par une balade au fil de l’eau et un point d’intérêt qui permet d’attirer une population qui ne se limite pas qu’aux usagers de la halte fluviale."

"Point de passage obligatoire dans la traversée du site des locomotives, le pavillon devient un point de pause le long de l’eau et n’est accessible que par les piétons et cyclistes."

"La halte fluviale dispose de +/– 20 anneaux et peut accueillir des bateaux d’une longueur allant jusqu’à 10m."

"Le ponton flottant en retrait d’environ 3m par rapport à la berge permet une sécurisation des accès aux bateaux de plaisance. La terrasse de la capitainerie devient un point de rencontre entre les différents usagers."

Marc Duvivier (LA) a émis quelques réserves à propos de cet investissement, en insistant notamment sur la nécessité de curer le canal et la Dendre et en rappelant le projet des CUP (Lessines) pour transporter des pierres sur des barges. "Il faudrait d’abord entretenir ce qui existe déjà avant d’envisager de bâtir de nouvelles infrastructures" indique-t-il. Malgré cela, le conseil a voté "pour" à l’unanimité, exception faite de Raymond Vignoble (LA).

Un parking et une passerelle

Au-delà du projet de la halte fluviale, c’est l’entièreté du site des Locomotives qui pourrait changer de visage. Plusieurs plans ont déjà été élaborés dans le passé. Aujourd’hui, est sur la table (du Conseil de développement de Wapi, dans le cadre d’un appel à projets européen) un projet de revitalisation du site des Locomotives, entre le rail et le canal.

La halte fluviale serait englobée dans un réaménagement complet de la zone comprenant - entre autres – un nouveau parking silo de 500 places, des espaces verts et de restauration, un point vélo et des commerces. Coût estimé de l’opération: sept millions € (halte fluviale comprise).

"Le projet se concrétisera à travers l’aménagement d’un parking silo pour limiter l’impact du stationnement en surface, l’aménagement du port de plaisance, l’aménagement d’un espace paysager urbain entre la gare et la voie d’eau, l’aménagement du parvis de la gare en pôle serviciel, la requalification du tunnel sous voie, la création d’un pôle “business to consumer” d’économie solidaire, du réemploi et du circuit court, le développement de commerces et services."

La Ville s’est mise à la recherche d’acteurs privés intéressés par le projet de parking. Directement relié au centre-ville par une passerelle passant au-dessus des voies de chemin de fer et débouchant sur la promenade Roi Baudouin, cet espace de stationnement constituerait un argument de poids dans la promotion d’une mobilité douce intra-muros.

Le projet global intègre aussi l’idée de positionner Ath (et la gare) comme un "hub de transport en commun pour l’accès aisé au parc Pairi Daiza", en lien avec l’instauration de navettes en bus (électrique ou CNG) vers Cambron.