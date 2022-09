Le contournement d'Ath fermé dès ce samedi suite à des travaux

À partir de ce samedi 1er octobre, les travaux de réhabilitation des revêtements et de réfections localisées se concentreront sur la N7 entre le giratoire reliant la route de Lessines (compris) et le giratoire reliant la chaussée de Bruxelles/N7a (non compris). Comme annoncé, ces opérations nécessiteront une fermeture complète de la nationale durant quelques jours.