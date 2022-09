Boucle du Hainaut: pour le ministre Borsus, la question technologique est réglée

"Le vendredi 2 septembre, une délégation du Gouvernement flamand rencontrait les bourgmestres des communes impactées par la ligne Ventilus. Il fut décidé d’investiguer plus amplement l’enfouissement de la ligne ! Une rencontre identique est-elle programmée avec les bourgmestres de la Boucle du Hainaut ? "

"À l’image de la Flandre, M. le Ministre considère-t-il également qu’il convient d’approfondir la piste de l’enfouissement ?"

Il semble que pour le ministre Borsus, la question technologique a été réglée.

"Face aux questions essentielles que posent ces dossiers en ce qui concerne leur bien-fondé et le choix technologique sous-tendu, les deux Régions ont entrepris des démarches différentes compte tenu du cadre juridique dans lequel elles évoluent" explique M. Borsus.

La Flandre a désigné un intendant qui a remis son rapport en mai dernier. "De mon côté, j’ai sollicité deux études, non prévues par la procédure, auprès d’experts internationaux. Les conclusions des deux études ont été mises en ligne par mes soins."

Il rappelle les expertises de M. Dai et de Mme Bekolo. "Mme Bekolo a réalisé un travail qui va au-delà de ce qui était demandé en Flandre à l’intendant et à son équipe" précise le ministre.

M. Borsus rappelle encore que la deuxième étude a été partagée tous azimuts.

"Enfin, j’ai demandé à Elia d’apporter la démonstration que le projet présenté dans le cadre du dossier introduit début 2021 reste encore le plus pertinent et adéquat pour répondre aux différents enjeux liés à la transformation profonde du secteur énergétique" souligne Willy Borsus.

Un expert allemand pour Ventilus

Le ministre donne des précisions sur la dernière étude demandée pour Ventilus.

"La décision qui a été prise par le Gouvernement flamand après la rencontre avec les bourgmestres des communes concernées, consiste à mener plus avant les investigations sous la forme d’une évaluation par des pairs du rapport de l’intendant et de la conclusion qu’il propose en ce qui concerne le choix technologique: “si l’on veut construire un réseau d’électricité robuste et abordable, la seule possibilité technique raisonnable passe par la création d’une ligne aérienne en courant alternatif”. Tel est l’objet de la “double vérification” évoquée dans la presse. Le professeur allemand Westermann de l’Université technique d’Ilmenau a donc été nommé expert dans ce cadre. Le calendrier proposé pour la remise des travaux du professeur Westermann est le 4 novembre prochain."

"Le Gouvernement flamand est donc en train de réaliser ce qui a été fait par mes services durant l’année 2021, en permettant un nouveau regard d’experts sur le travail déjà réalisé par l’intendant."

Plus aucune étude n’est donc prévue sur ce thème pour la Boucle du Hainaut.

Qu’attend le Gouvernement wallon ?

Et il n’y pas d’autre rencontre prévue avec les bourgmestres des communes concernées. Le Gouvernement wallon semble donc "simplement" attendre la réponse posée à Élia quant au maintien de la pertinence du projet. Plus rien d’autre ne paraît l’empêcher de prendre attitude sur l’opportunité ou non de lancer la procédure de modification du plan de secteur. Ou autre chose peut-être, comme la programmation d’une enquête publique en même temps que la campagne électorale 2024 ?

Pour le reste, subsiste la question de savoir pourquoi le fédéral ne pourrait pas "piloter" ce qui constitue un même projet éclaté en deux branches, Ventilus et Boucle du Hainaut..