1. Des économies

Comme tous les pouvoirs locaux, la Ville réfléchit à des économies (supplémentaires), notamment sur le plan énergétique. "Devant la flambée des prix de l’énergie, nous avons pris des mesures en vue de diminuer la facture de la Ville" indique le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "Cette opération ne fera gagner selon nos calculs de l’ordre de 300.000€ à 500.000€. Dans le cadre de crises telles que nous vivons actuellement, j’en appelle à la solidarité politique pour que nous agissions comme un seul pour protéger le pouvoir d’achat de la population. Bon gré mal gré, cette crise de l’énergie nous aura permis également de renouer avec les cibles que nous souhaitions atteindre pour le climat. Nos efforts ont permis de diminuer 40% de nos consommations depuis le début de la mandature. Tout est donc possible."

Plus loin, le collège communal insiste encore sur les conséquences indirectes de l’impact de l’énergie sur les indexations de salaires et sur le prix des matériaux. "Tout cela au sortir d’une crise Covid qui avait déjà fortement obéré les finances communales. La Ville a investi beaucoup dans les économies d’énergies (isolation bâtiments, panneaux solaires,…) et de nombreuses mesures sont prises sur les comportements des agents communaux. Cela a permis de réduire de plus de 40% les consommations de gaz et d’électricité depuis le début de la mandature mais avec de telles hausses des prix, cela ne suffit pas ! Aussi, le collège demande au conseil communal son accord de principe pour la mise en œuvre d’autres mesures pour réduire la facture énergétique de la Ville et ainsi éviter que la Ville ne soit contrainte d’accroître son imposition."

2. Des investissements

Le conseil communal a approuvé la liste des projets prévus dans le cadre du PIC (plan d’investissement communal) et du PIMACI (plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité). "En vue d’uniformiser les démarches administratives mais aussi pour intégrer l’ensemble des besoins en matière de mobilité, de réfection de voiries ou autres pour les projets proposés, il est prévu que les dossiers communaux soient introduits de manière conjointe." Douze projets ont été retenus par le collège communal, parmi lesquels des travaux dans des églises, la réalisation des nouveaux ateliers communaux, des aménagements cyclables (rue de la Station, route de Lessines), la rénovation du parking du CEVA, etc.

Marc Duvivier (Liste Athoise) exprime de vives réserves quant au projet des nouveaux ateliers pour les services techniques communaux (chaussée de Bruxelles, près du cimetière de Lorette). À son sens, les différents locaux actuels peuvent encore convenir et il serait plus opportun de consacrer des deniers à la réfection, par exemple, de certaines rues ou trottoirs dans le centre-ville. Le bourgmestre, Bruno Lefebvre, note que les locaux actuels sont au contraire en mauvais état et nécessitent d’importants investissements. "Et ce n’est pas parce que nous allons consacrer des moyens aux nouveaux ateliers que nous n’allons pas refaire les trottoirs ou les rues du centre… On peut arrêter tous les investissements, mais je ne suis pas certain que c’est ainsi que nous allons relancer l’économie…"

3. Des agents agressés

La Ville va se constituer partie civile dans trois dossiers de violence commise envers des policiers (deux) et un agent communal. En juillet 2020, un fossoyeur avait été agressé dans le cimetière de Lorette ; le 3 août dernier, un policier a été frappé lors d’une intervention ; le 30 août, un autre agent a été blessé alors qu’il se trouvait sur le chemin du travail et qu’il était intervenu envers un individu menaçant. Le chef de la zone de police, le commissaire Frédéric Pettiaux, note que les faits de violence se sont multipliés depuis la fin de la crise Covid singulièrement ; bien des personnes se montrent rapidement agressives.

4. Des économies d’énergie

La Ville relance des dossiers afin d’effectuer des travaux visant à économiser l’énergie dans les écoles de Mainvault, Ligne et Meslin. "Le projet vise l’amélioration significative du confort des écoles communales de Mainvault, Meslin-l’Évêque et Ligne. En effet, celles-ci font face à plusieurs problématiques: infiltration d’eau dans les toitures, faible isolation thermique et acoustique… Il est donc prévu un certain nombre de travaux: remplacement de toitures, pose de faux plafond, installation de systèmes de ventilation double flux, etc."

Au cinéma L’Écran, la Ville répond à un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rénover le parc immobilier affecté à des activités culturelles. Il est notamment prévu d’installer des panneaux photovoltaïques et de renforcer l’isolation.

5. Deuxième pilier pour les pensions

C’est décidé, la Ville d’Ath va adhérer au 2e pilier pour le financement des pensions des agents contractuels. "Ces derniers mois et dernières semaines, on a assisté à l’adhésion au 2e pilier de toutes les communes bruxelloises, ainsi qu’à des déclarations d’intentions des principales grandes villes wallonne d’adhérer au 2e pilier dès 2022" indique le collège communal. "Cela aura pour conséquence que la pénalité que subiront les communes qui ne mettent pas en place un 2e pilier va croître de manière exponentielle, jusqu’à doubler le montant de la cotisation de responsabilisation."

6. Deux projets touristiques

Le collège communal a décidé de répondre à deux appels à projets en matière touristique: "amélioration de l’offre des aires publiques pour l’accueil des motorhomes" et "développement de l’offre des infrastructures de tourisme fluvial".

L’aire pour motorhomes pourrait être aménagée sur le site actuel du recyparc à la route de Flobecq (les travaux d’aménagement du nouveau recyparc vont débuter, à la chaussée de Tournai).

Et la Ville souhaite donc aussi remettre un dossier de halte fluviale sur le site des Locomotives.

7. Le monde politique déconnecté ?

Raymond Vignoble (Liste Athoise) lance une interpellation générale, dans la foulée des points relatifs aux appels à projets en matière touristique. "Le système politique est mal foutu ! Les mandataires politiques de haut vol sont déconnectés de la réalité… D’un côté, on effectue des économies sur l’éclairage et de l’autre, on parle de projets où le citoyen paiera au bout du compte. Et cela alors que des retraités avec 1300€ par mois vont devoir payer des notes de 800€ pour le gaz et l’électricité. Le monde politique est complètement déconnecté de la réalité et de la population…"

"Vous avez tout à fait raison" dit Bruno Lefebvre. "Il faut aller plus loin et prendre le taureau par les cornes afin de bloquer le prix de l’énergie… Quant aux appels à projets, c’est une manière de fonctionner que je n’apprécie pas, alors que nous avons dû établir des plans stratégiques à long terme…"