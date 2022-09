Énergie: les centres de bien-être peinent à garder la tête hors de l'eau en Wallonie picarde

Augmenter ses tarifs, la gérante de Vita Prana y a pensé. "Mais est-ce que les gens continueraient à venir ? J’ai conscience que les services que je propose constituent tout de même un certain luxe. Ils préféreront se priver de ça que de nourriture, à choisir. "

Baisser la température de la piscine ?

La situation est similaire chez Bulle de détente (Ath), où la hausse des prix a également déjà un gros impact. Pour y remédier, la gérante tente de mettre des mesures d’économie en place. "Nous chauffons un peu moins ", explique Brigitte, qui gère le centre de bien-être et l’espace aquatique. "Nous essayons de ne pas tout allumer en même temps. Le personnel est sensibilisé au problème et agit en ce sens également. Depuis peu, nous avons décidé de diminuer d’un degré la température de l’eau de la piscine. Nous allons observer si cela a un impact sur nos frais. D’autres mesures pourraient ensuite être envisagées, mais une chose à la fois. " Tout comme chez Vita Prana, chez Bulle de détente, la gérante n’entend pas, pour l’instant, répercuter la hausse du coût de l’énergie sur ses clients. "Je n’ai pas envie de devoir le faire. Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour. On verra plus tard. "

« Je mords sur ma chique »

L’Eaudyssée, entre installé à Houtaing, propose un service wellness à la location le jour, mais aussi à la nuitée. Par mois, le coût des charges liées à l’énergie a triplé. "Il y a quelques mois, je payais environ 450 € mensuellement", explique Géraud, le gérant du centre. "Ce mois-ci, l’on m’a demandé 2 400 €. J’ai changé de fournisseur d’énergie ; je devrais passer à 1400€ le mois prochain. C’est quand même trois fois le prix d’il y a quelques mois. "

Par an, le centre consomme 38 000 kWh (contre environ 4 500 kWh pour un ménage moyen). Réduire sa consommation semble compliqué. "J’ai déjà un système de pompe à chaleur, qui limite ma consommation en gaz et électricité. Je me suis renseigné pour des panneaux solaires, mais l’entreprise a gonflé les prix. Celle-ci m’a confié que si j’avais demandé une pose de panneaux si mois plus tôt, j’aurais gagné 6 000 €. J’ai l’impression que tout le monde en profite un peu." Pas question non plus pour Géraud d’augmenter ses tarifs, ni de baisser la température de la piscine: "je préfère mordre sur ma chique durant quelques mois, en attendant que la situation se calme. Si j’augmente mes prix, mes clients ne viendront plus. Ils souffrent aussi du coût de la vie. Je peux continuer comme ça jusqu’en février, après, j’espère que la situation redeviendra normale. Le bien-être de mes clients avant tout."

Malgré le nombre important de panneaux photovoltaïques installés sur la bâtisse, les thermes de Kain font face à d’importantes notes d’électricité. "Nous payons 3 000 € par mois, mais ce montant n’a pas encore été régularisé ", précise Cindy Stocman, la propriétaire des lieux. "Nous nous attendons à devoir payer plus du triple, ce qui représenterait une véritable perte financière. "

Dans ce centre de bien-être, les propriétaires des lieux n’entendent toutefois pas renoncer au confort de leur clientèle. "Nous continuons de chauffer les cabines de massage et nous utilisons encore des tables chauffantes. Qui viendrait se faire masser dans le froid ? Le bien-être de nos clients est notre priorité." Les propriétaires des lieux ont toutefois mis certaines mesures en place, afin d’économiser un peu d’énergie. "Plutôt que d’ouvrir la fenêtre 10 minutes entre chaque client, comme cela était recommandé durant la crise sanitaire, nous aérons différemment nos pièces et désinfectons avec des lampes bleues. Nous éteignons également les lumières entre chaque client. "

La marge de manœuvre est limitée pour Laurent et Cindy, les propriétaires des thermes de Kain, qui lors de la construction de leur établissement, ont déjà été "très écono-écolos". "Tout a été pensé pour économiser de l’énergie: des boutons-poussoirs ont été installés dans les hammams et saunas ; ceux-ci s’éteignent automatiquement après 20 minutes. Les jacuzzis sont vidés entre chaque client, ce qui évite de les chauffer lorsqu’ils ne sont pas loués. Nos matériaux conservent la chaleur… Nous travaillons 7 jours/7: peut-être faudra-t-il à l’avenir envisager d’ouvrir moins ? Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Nous avons la chance d’être une entreprise solide, ouverte depuis 16 ans. Nous devons toutefois nous préparer à la baisse du pouvoir d’achat de nos clients, chose que nous ressentons déjà."