Les 24 heures à pied d'Ath: un succès malgré "la pause Covid"

Voilà un peu plus d’une semaine que la course des 24 heures à pied d’Ath est terminée: l’heure est désormais au bilan. Un bilan qui se veut très positif, surtout après une interruption de deux ans, due au Covid-19. "Sur le plan sportif, nous sommes très satisfaits", indique Guy Toussaint, l’un des organisateurs de l’événement. "Cette édition a attiré plus de 1000 concurrents ; c’est un peu moins qu’en 2019, mais c’est un très beau chiffre quand même, surtout au sortir de la crise. Nous avons eu un peu moins de participants sur la course des 24 heures, mais il faut avouer que le temps n’a pas encouragé ceux qui hésitaient à se lancer. " L’heure des écoles a, une fois encore, rencontré un succès fou: 65 équipes ont participé à la course, contre 69 en 2019. "On peut souligner l’engouement de l’institut Saint-Joseph qui a présenté 32 équipes, mais aussi celui de l’enseignement communal avec 27 équipes." La course des 3 heures a également eu son petit succès, tout comme la course des 6 heures, avec la forte participation des élèves de l’ITCF Renée Joffroy d’Irchonwelz. "L’établissement nous permet en outre de maintenir l’épreuve sur le circuit actuel, grâce au passage sur leur site et aux signaleurs en section sécurité qui nous prêtent main-forte."