Un mariage en beauté à Ath pour les géants Baudouin IV et Alix de Namur

À Ath, c’était bien la première fois que des géants entraient dans une église pour se marier. C’était le cas ce samedi pour la bénédiction du mariage de Baudouin IV et Alix de Namur. Ceux-ci se sont rendus en cortège à l’église Saint-Martin, accompagnés de leurs témoins (géants), le Père Hennepin et Alys de Comines, ainsi que de leurs invités d’honneur venus de Catalogne. Pour l’occasion, le curé de la paroisse d’Ath, Xavier Nys, a procédé à la bénédiction des alliances surdimensionnées et l’acte de mariage a été signé par les représentants des témoins et de la Ville d’Ath. La cérémonie a été agrémentée par une intervention enrichissante de l’historien athois Christian Cannuyer et des intermèdes musicaux d’un quintet de cuivres. La journée s’est poursuivie en beauté par un cortège prestigieux dans le centre-ville, qui a rassemblé des géants historiques de Belgique, de France, et de Catalogne. D’autres groupes historiques étaient également de la partie, comme des arbalétriers, des lanceurs de drapeaux, et des cornemuses, sans oublier trois fanfares athoises.