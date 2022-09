Un projet de "parc à conteneurs" pour du stockage à Ath

La société Host Up s’est fixé un large rayon d’activités: consultance, gestion, études de marchés, etc. Et à Ath, sur cette parcelle actuellement boisée, Host Up souhaite aménager un parc à conteneurs maritimes pour y réaliser du stockage, notamment utile pour des propriétaires ne disposant pas de surfaces suffisantes.

"Il s’agit de l’aménagement d’un parc de 50 containers maritimes de stockage (Projet Stoki Ath) ainsi que de l’aménagement d’un parking de 16 emplacements et de zones végétalisées" peut-on lire dans le dossier. "Les containers sont destinés aux services exclusivement de self-stockage, innovant et économique, à destination des particuliers, indépendants, starters, associations culturelles ou sportives, services communaux,… Des espaces variant de 3m2 à 14m2 y sont proposés à la location, à partir de 30 jours et jusqu’à plus long terme. Aucune activité de manutention, commerciales ou toutes autres activités qui pourraient sortir du cadre de stockage et d’entreposage et qui pourra amener des nuisances, ne sera tolérée sur le site."

"Les containers seront aménagés de manière à s’intégrer au maximum à l’environnement bâti et non bâti au moyen d’une végétalisation importante composée de plantations d’essences indigènes."

Des arbres à l’abandon

"Actuellement, le terrain est occupé par de nombreux arbres plantés par l’ancien propriétaire de manière aléatoire et trop densément. […] Ces arbres ont été laissés sans entretien depuis de nombres années et sont donc en très mauvais état. En dehors des arbres couchés ou abîmés, certains sont également attaqués par des champignons ou des insectes. Le projet participera donc à l’assainissement de la végétation du site par l’implantation d’une flore saine et correctement étudiée et entretenue."

L’accès au site devrait s’effectuer via la rue des Matelots (à côté du pont de la N7) où deux emplacements de parking sont aussi prévus pour des riverains. Sur le site, le parking est dédié aux utilisateurs des conteneurs.

Le demandeur assure qu’il n’y aura pas de nuisances au départ du site de stockage dont l’accès sera limité aux seuls utilisateurs ; la parcelle concernée est sise partiellement en zone d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté (considérée comme totalement mise en œuvre).

L’aire sera clôturée et végétalisée.

Le dossier peut être consulté au service Urbanisme de la Ville d’Ath jusqu’au 7 octobre.