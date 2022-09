Des bagues en Damas pour les géants Alix et Baudouin qui se marient à Ath

Nathan a commencé le travail. "Comme pour toute création en damas, on prépare une “trousse”, c’est-à-dire un assemblage de barres alternant des métaux de teintes différentes. En termes plus techniques, il s’agit de souder dix barres d’O2, de l’acier très sombre, en intercalant neuf plaques blanches de 15N20 à forte concentration de nickel. Le résultat, c’est une barre de 50 cm de long, épaisse de 2 cm et large de 7 cm, dont on a extrait deux carrés de 7 cm sur 7 cm."

La suite, Stéphane et Nico l’ont prise en charge. "Nous avons utilisé un “bigorne de forgeron”, un outil en forme de cône, pour percer le centre du carré et creuser ainsi la partie intérieure de l’anneau. Le diamètre est de 17,5 cm pour Alix et 19,5 cm pour Baudouin. La finition s’est faite au “backstand” où il s’agissait de poncer l’intérieur et l’extérieur des anneaux pour obtenir une bague parfaitement lisse et striée de veinules blanches et noires."

De Burbant à la forge

Cette aventure est arrivée un peu par hasard. Nicolas Lavigne, le responsable de Baudouin IV, avait invité les forgerons d’Ostiches à une animation, au pied de la tour Burbant, lors des dix ans du géant en avril dernier. On y avait annoncé, dans le même temps, ses fiançailles avec Alix et programmé la date du mariage.

"En cours de soirée, nous nous sommes retrouvés à discuter de choses et d’autres et l’un des forgerons nous a montré un anneau créé à Ostiches. Il nous a tout de suite semblé évident que nous avions besoin de bagues de mariage. Ils nous ont proposé de les réaliser. Maintenant, nous devons encore étudier comment les utiliser. C’est assez simple pour Baudouin, mais plus compliqué pour Alix."

La solution est à découvrir samedi matin à l’église Saint-Martin à Ath.