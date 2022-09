Pensions du personnel communal : Ath s’engage pour le 2e pilier

Ath figure parmi les communes les plus durement impactées par la cotisation de responsabilisation. Voilà quelques dizaines d’années, la Ville a sensiblement favorisé le recrutement de personnel non-statutaire parce que les charges salariales (pour elle) étaient moins importantes. La tendance globale est allée dans le même sens et les cotisations du personnel statutaire actif n’ont bientôt plus suffi pour financer les pensions des statutaires retraités. Cette différence a été compensée à travers ce qu’on appelle donc la cotisation de responsabilisation, financée à l’origine à hauteur de 50% par les pouvoirs locaux et de 50% par la ville concernée. Différents facteurs ont cependant gonflé la cotisation de responsabilisation pour une ville comme Ath au cours des dernières années: une balance des pensions de plus en plus déficitaire, une hausse (plus de 50%) du coefficient de responsabilisation et la fixation d’une pénalité pour les pouvoirs locaux n’instaurant pas une 2epilier de financement (pension complémentaire) pour le personnel contractuel.