Cinq mois plus tard, ce samedi 24 septembre, l’heure du mariage a sonné. En plus de la cérémonie proprement dite, le couple fondateur de la Ville d’Ath fêtera en grande pompe son union, en compagnie de la population et de nombreux amis géants.

Trois Goliath présents!

La journée commencera à 11h, avec la célébration du mariage, en l’église Saint-Martin d’Ath. Les jeunes mariés seront accompagnés de leurs témoins, les géants le Père Hennepin d’Ath et Alys de Comines (France), ainsi que de leurs invités d’honneur. "Il s’agit plutôt d’une bénédiction, qui sera célébrée par le curé de la paroisse d’Ath Xavier Nys, annonce Nicolas Lavigne, le responsable des géants. Nous retrouverons tous les marqueurs d’un mariage, avec notamment des alliances géantes et Alix sera apprêtée spécialement pour l’occasion en mariée. La célébration sera animée par un quintet de cuivres qui interprétera des airs d’époque". La cérémonie sera suivie du vin d’honneur, à 12h, dans la cour du château Burbant.

Dans l’après-midi, Baudouin IV et Alix seront rejoints par d’autres amis géants. Ceux-ci seront exposés dès 16h dans la rue du Gouvernement, avant de prendre part à un grand cortège historique dans les rues du centre-ville. "Il y aura en tout vingt-quatre géants historiques, venant de Wallonie, de Bruxelles, de Flandre, de France et de Catalogne. Il s’agit soit de géants représentants des personnages historiques, soit de géants anciens, explique Nicolas Lavigne. Nous aurons entre autres trois Goliath, à savoir celui de Nivelles, de Namur et de Grammont", commente-t-il. En plus de trois fanfares athoises, le cortège comptera également dans ses rangs d’autres groupes folklorico-historiques. "Nous aurons aussi des arbalétriers de Bruxelles, des lanceurs de drapeaux et un groupe de cornemuses."

Enfin, de retour au château Burbant, la fête se prolongera en soirée avec le bal des mariés, animée musicalement par les GM de Mellet (Charleroi).

Des invités catalans

Les festivités commenceront en réalité la veille du mariage, soit le vendredi 23 septembre en soirée, avec l’accueil des invités d’honneur. En effet, à l’occasion de leur union, Baudouin IV et Alix accueilleront un couple de géants d’exception, qui viendront de Catalogne. Il s’agit des géants de Cardona, le roi maure Abdalà et la princesse Adalés. Ils seront reçus à l’hôtel de ville à 20h30. La réception sera suivie par une déambulation aux flambeaux sur la Grand-Place, pour terminer au château Burbant.

"Nous voulions faire un échange avec des géants catalans. Le mariage était la bonne occasion pour les inviter, explique Nicolas Lavigne. Nous irons chez eux en 2024 et ce retour d’échange en Catalogne sera ainsi leur voyage de noces."Baudouin IV, Alix, et leurs invités d’honneur auront encore droit à une petite déambulation le dimanche 25 septembre. Ils rendront visite en matinée aux aînés dans les maisons de repos de la ville. Enfin, dans l’après-midi, les nouveaux mariés termineront ce week-end par une promenade en couple dans leur chère ville d’Ath.

"Avec les fiançailles en avril, le mariage ce week-end et le voyage de noces à venir, la trilogie habituelle de tous mariés sera donc bien respectée aussi pour nos géants", conclut le porte-parole des géants.