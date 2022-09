Maternité des Dix Lunes: 20 ans de "bien-naître"

Les volontés des parents

Et l’équipe de la maternité va encore plus loin en suivant diverses formations ayant pour but d’accueillir les bébés dans les meilleures conditions possibles. "Il y a peu, nous avons lancé un projet de césarienne en snoezelen, ajoute Céline Mattelaer. Nous avons tous été formés à cette approche qui s’articule autour de la sensorialité. Nous étions d’ailleurs la première équipe de Belgique à avoir suivi cette formation."L’approche "snoezelen"est utilisée dans plusieurs secteurs (du handicap, de la personne âgée), mais l’équipe de la maternité a décidé de l’adapter à la périnatalité. "Nous assurons aux futurs parents un espace-temps de bien-être et de sécurité affective pour leur permettre d’accueillir leur enfant dans un cocon de douceur. Pour cela, nous tamisons les lumières, installons un ciel étoilé. Nous offrons aussi aux parents la possibilité de choisir leurs musiques."

L’équipe permet aussi aux parents d’être acteurs de la naissance de leur enfant, même si celle-ci se déroule dans un contexte médicalisé. "Un jour, un papa nous a demandés s’il pouvait couper le cordon, lors de la naissance par césarienne de son enfant. Nous nous sommes demandé comment faire pour apporter une réponse à ce parent." Depuis peu, l’équipe réalise des naissances par césarienne avec la participation active des parents: "Nous installons un champ stérile transparent, qui permet aux parents de voir la naissance de leur enfant. Ce champ est par la suite déchiré pour permettre à la maman d’accueillir son enfant sur elle, comme lors d’un accouchement par voie basse. Le papa peut également couper le cordon de son enfant s’il le souhaite."L’équipe est également formée à l’utilisation du "winner flow", un sifflet qui prépare les futures mamans aux poussées de l’accouchement, mais qui peut également les accompagner durant celui-ci, et après, lors de la rééducation postnatale.

Des salles à thème

Le service est équipé de trois salles de naissance à thème: terre, eau et air. "La lumière y est tamisée, les parents peuvent choisir leur ambiance musicale, et la position dans laquelle les mamans désirent accoucher."Aujourd’hui, 750 accouchements y sont pratiqués chaque année; un chiffre en constante évolution. Le service est composé de 20 lits, tous installés dans des chambres individuelles. "Via le Safedo, nous proposons un service de soins à domicile. Comme la durée du séjour à la maternité a été raccourcie, nos sages-femmes se déplacent après le retour à la maison, ce qui rassure les parents et limite les risques de réhospitalisation."

Tous ces éléments seront présentés lors des journées portes ouvertes, les samedi 24 et 25 septembre (voir ci-après).