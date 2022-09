L’épouvantail du dérèglement climatique pour les agriculteurs

Chez Philippe Limbourg, la récolte a non seulement été décalée, mais elle s’est également faite dans la précipitation. "Les autres années, on avait plus de temps car l’évolution du maïs restait stable grâce à la météo maussade. Ici, encore la semaine dernière, on atteignait 27 ou 28 degrés. En plein mois de septembre!"

La répétition de ces événements pose un sérieux problème. Si, auparavant, un mauvais été pouvait être amorti les années suivantes, ce n’est plus le cas aujourd’hui. "Avant, on avait, quoi? Un mauvais été sur cinq? Sur dix? Maintenant, ça se répète chaque année. On sait pertinemment qu’une année peut être moins bonne que les autres mais le rythme est trop élevé, on ne peut plus suivre", peste Philippe. Selon lui, le coupable est tout trouvé: "C’est le changement climatique, évidemment."

Ironie du sort, on dit souvent que la météo rêvée par un agriculteur est une météo changeante. Il rit jaune: "C’est vrai. Pas trop de pluie, pas trop de soleil, pas trop intensivement. Mais avec le dérèglement climatique, on a des sécheresses historiques ou des pluies diluviennes tous les ans. On aimerait bien s’adapter, mais on ne sait pas comment."