Dix investisseurs veulent faire vivre Coprosain

On le sait depuis la semaine dernière: une offre "sérieuse"a été déposée pour la reprise de la coopérative Coprosain. Celle-ci a été placée en procédure de réorganisation judiciaire en janvier 2022. La coopérative avait obtenu en juin un sursis supplémentaire auprès du tribunal de l’entreprise de Tournai, cette fois sur la base d’une procédure "par transfert d’actifs". Ça signifie que le mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser un tel transfert, en l’occurrence Me Olivier Mercier (Mouscron), avait la possibilité de trouver un ou des repreneurs pour tout ou partie des activités, et que les dettes ne sont (en principe) pas transférées au cessionnaire.