24 heures d'Ath: des retrouvailles enthousiastes malgré la pluie

La nuit (ne) sera (pas) calme

Au petit matin, et malgré le retour du soleil, les mines sont fatiguées sur le site de l’Esplanade. La nuit a été froide, humide et surtout éprouvante pour certains. Malheureusement, Téo a été contraint d’abandonner, victime d’une mauvaise chute. Dans le groupe de Victor, on déplore aussi des pertes. Non loin de là, l’équipe de "la Villa des foies brisés"participait pour la première fois à la course des 24 Heures; elle ne s’attendait pas à autant de difficultés. "Au début, ça allait", indique une coureuse. "Mais rapidement, au bout de quelques tours, les jambes commencent à faire mal. Physiquement, c’est très difficile."Durant la nuit, pour laisser les coéquipiers se reposer, l’organisation de la course a été modifiée par l’équipe. "Nous avons décidé d’enchaîner chacun deux tours, afin d’offrir davantage de temps de repos aux autres membres de l’équipe. Finalement, ça a mieux marché comme ça."Malgré la difficulté, tous s’accordent à dire que "les 24 Heures sont une expérience à faire au moins une fois dans sa vie". Certains repartent blessés, d’autres à peine salis. Qu’ils y viennent pour la performance ou pour passer un moment entre amis, les participants n’oublieront pas les 24 Heures de sitôt: "C’est vraiment une belle expérience, où l’entraide et l’esprit d’équipe règnent en maître. On s’en souviendra longtemps."