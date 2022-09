Une exposition de peintures de Bernadette Dejonckheere-Smets, à Ormeignies

C’est dans le cadre des festivités locales de la ducasse des « Villageois » que Bernadette Smets qui n’est autre que l’épouse du vétérinaire Pierre Dejonckheere habitant rue de Bétissart depuis 1993, a pris l’excellente initiative d’exposer une trentaine de ses œuvres picturales en la salle paroissiale d’Ormeignies. Si depuis près d’une vingtaine d’années, elle s’adonne avec une certaine discrétion à faire valoir ses talents en matière d’art et de technique de l’expression, la peinture est devenue pour Bernadette Smets, son violon d’Ingres. Elle s’est notamment affirmée depuis dix ans au sein de l’atelier de l’allemand Ruth Kölliker, à Bauffe (entité de Lens) et fréquente également un atelier à Toufflers (Hauts de France) où elle devient prodigue de la peinture à l’acrylique. Plusieurs de ses œuvres ont déjà pu être exposées dans la région ainsi que dans le Nord de la France à Wattrelos et à Villeneuve d’Ascq où elle a suivi des cours de modèles vivants. À Ormeignies, on y découvrira dans sa galerie de peinture des toiles outre celles à l’acrylique, d’autres à l’huile, de techniques mixtes, des collages… signées Bess (une contraction de son nom). L’exposition est visible ces samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h avec un vernissage prévu ce samedi à 10h.