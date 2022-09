Les 24 heures à pied d'Ath: bientôt 50 ans de souvenirs

Après plusieurs années à la tête de l’organisation, la 220e unité scoute d’Ath a décidé de se retirer, et après une année "sans", Jacquy Dernoncourt a décidé de relancer l’événement. "À cette époque, nous avons permis des équipes de 5 à 8 coureurs pour soulager l’effort. Même si quelques équipes préfèrent encore aujourd’hui participer à l’épreuve à 4, cela reste désormais minoritaire."

«Un défi sportif et festif»

En 1982, lorsque Philippe Decaestecker reprend l’organisation de l’événement, avec ses acolytes, il développe des activités festives sur le site. "Nous voulions offrir un côté festif à l’événement. Je me souviens de la 20e édition, en 1992, lorsque nous avons invité Sttellla. Nous avons dû réserver l’artiste 10 mois à l’avance, et il venait de sortir son tube “Torremolinos” qui faisait un carton. Nous avons eu plus de 1000 réservations payantes pour le concert; celui-ci se déroulait sous un chapiteau. Il y avait autant de monde dedans qu’en dehors. Les gens avaient tellement chaud à l’intérieur que nous avons ouvert les côtés du chapiteau au milieu du concert pour que tout le monde puisse voir le chanteur, mais aussi et surtout pour faire de l’air!"

En 1989, des coureurs français ont fait la surprise aux organisateurs de participer à la course déguisés en révolutionnaires, pour le 200e anniversaire de la Révolution française. "Des géants ont aussi participé aux 24 heures", se souvient l’organisateur. "Des géants de Maffle, d’Ormeignies, mais aussi du “Gouyasse Club des jeunes”. Aujourd’hui, ce ne serait évidemment plus possible, vu le circuit."

Les 24 heures ont aussi connu leur lot de coups durs, et notamment en 2013, lorsque Jacquy Dernoncourt a tragiquement perdu la vie à quelques jours du 40e anniversaire de l’événement. "C’était très difficile à vivre, à seulement quelques jours des 24 heures. Nous avons malgré tout tenu à maintenir la course. Ce n’était pas évident. Une séance académique était prévue, mais elle a été annulée. Nous avons, à notre manière, tenu à lui rendre hommage."

Malgré la disparition du cofondateur des 24 heures, l’esprit de l’événement demeure intact, tout comme son ambiance singulière. "La course des 24 heures n’est pas comme toutes les autres. C’est une course d’équipe, pour laquelle il faut s’entendre, mais aussi être organisé pour l’intendance par exemple. La solidarité entre coureurs est importante; il faut se serrer les coudes, surtout la nuit. Si l’un flanche, les autres doivent prendre le relais. Et puis, c’est le sport pour le sport: au final, les vainqueurs ne repartent qu’avec une coupe et le plaisir d’avoir vécu cette expérience hors du commun."

Après deux années "sans", la course des 24 heures revient pour une nouvelle édition, ces samedi 17 et dimanche 18 septembre (voir cadrée).

La course des 24 heures débutera le samedi à 16h (jusqu’au dimanche 16h). La course se décline en trois versions: "classique"par équipe de quatre, "open"en équipe de 5 à 8 relayeurs, et en "individuel". Les coureurs évolueront sur un circuit de 5 km à travers la ville.

La course des 3 heures débutera quant à elle débutera le samedi à 16h15. Elle se pratique en équipe de 4, de 12 à 15 ans, sur un parcours de 3 km.

Le départ de la course sera animé par la fanfare de Moulbaix.

À 21h, le groupe Zénith donnera un concert sur l’Esplanade.

Dimanche, de 10h à 16h, place à la course des 6 heures par 4 ou en individuel. Enfin, l’heure des écoles sera lancée à 10h30 pour les élèves de 9 à 12 ans, sur un petit parcours de 1 km.

Il est toujours possible de s’inscrire à l’une des courses (jusque 14h le samedi, et le dimanche matin pour la course des 6 heures et l’heure des écoles).