Un "Food and Drink festival" en ce dimanche sans voiture à Ath

L’association des commerçants d’Ath innove cette année en proposant son 1erFood and Drink Festival, dans le cadre de la Journée sans voiture. Plusieurs activités sont prévues à Ath ce prochain week-end – les 24 heures à pied, la journée de prévention et de sensibilisation du CPAS –, mais rien n’était prévu sur la Grand-Place. "Nous avons reçu un appel du pied de la Ville, qui nous a proposés d’organiser quelque chose, indique Patrick Puppin, l’un des organisateurs. Nous avons donc sauté sur l’occasion pour organiser un événement qui fera venir du monde au centre-ville."Le centre de la Grand-Place sera occupé par cinq cafetiers athois qui proposeront des boissons: cocktails, bières, champagne… Autour, s’installeront quinze foodtrucks, dédiés à la nourriture. "Les foodtrucks proposeront aussi bien de la cuisine du monde – spécialités italiennes, japonaises, espagnoles, américaines… –, que des plats plus traditionnels. Il y a en aura vraiment pour tous les goûts."Chaque année, les organisateurs entendent mettre un pays à l’honneur: cette fois-ci, il s’agira de l’Espagne. "Des animations aux connotations espagnoles seront proposées au public. À 11h30, une initiation aux danses espagnoles sera organisée par l’ASA. À 14h, le groupe Gaspésie offrira un concert de cover de chansons françaises, et à 18h30, le groupe Aire Nuevo présentera son spectacle de flamenco."