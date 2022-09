Mobilité (douce) à Ath : une semaine, une journée. Et après ?

Il en va ainsi, à notre estime, pour la pratique du vélo. Dès l’instant où les réseaux sont insuffisants, voire insécurisés, il est vain d’inviter de nouveaux utilisateurs(trices), surtout s’il s’agit d’enfants. Il incombe aux pouvoirs publics de créer des conditions favorables à la pratique du vélo ou de la marche.

Certes, la Ville d’Ath a posé des jalons au cours des derniers mois. Voilà quelques jours, nous évoquions d’ailleurs dans ces colonnes des initiatives concrètespour créer des lieux de stationnement d’une part, pour lancer des "rues cyclables"d’autre part. D’autres efforts ont été effectués, notamment pour sécuriser quelques carrefours (boulevard du Parc et boulevard des Glacis; route de Lessines et avenue Jouret; rue du Canon et route de Flobecq).

Accélérer la mobilité douce

Mais le sentiment qui prédomine, c’est que la Ville confond encore "mobilité douce"et "cheminement lent"(des projets).

La sécurisation d’une série de points et l’amélioration du confort (pour circuler) sont des éléments aussi importants, et sans doute plus importants, que la création d’une "autoroute pour vélos"(et autres) en site propre.

Les décideurs actuels peuvent cependant faire valoir des circonstances atténuantes: la mobilité douce n’a que trop peu été prise en compte lors d’importants chantiers de rénovation menés à Ath à la fin du siècle dernier, ou au début de celui-ci. Les espaces uniquement dédiés aux piétons et/ou aux cyclistes sont insuffisants; les revêtements sont souvent inadaptés (voiries pavées et parfois dégradées; différences de niveaux; etc.).

Si Ath n’est pas le plus mauvais élève de la classe wallonne à travers le "baromètre cyclable"dévoilé au printemps dernier par le Gracq (Groupe de recherche et d’action et des cyclistes quotidiens), on doit bien constater que la cité des Géants n’est pas non plus un paradis pour les cyclistes.

Les 99 personnes ayant répondu au questionnaire du Gracq à Ath gardent globalement un jugement sévère par rapport aux conditions de circulation. Les "conditions pour l’usage du vélo"sont qualifiées de "très mauvaises"(8%), "mauvaises"(20%), "médiocres"(32%), "acceptables"(31%), "bonnes"(8%).

Comme ailleurs, les cyclistes athois attendent surtout un "réseau cyclable complet et sans coupure", l’entretien des pistes et bandes cyclables, des "itinéraires rapides et directs".

Dans ce baromètre, les usagers athois ont aussi pointé l’insécurité et l’insatisfaisant "confort des déplacements".

Au-delà, des efforts pourraient être entrepris afin d’amener davantage de cyclistes sur les routes, notamment en mobilisant plus intensivement les écoles. En mai dernier, seules quatre écoles fondamentales ont participé à l’opération "Tous à vélo"organisée par l’ASBL "Pro Vélo"; c’est ce que révèle "La Vie athoise"publiée cette semaine. Des opérations pourraient aussi être imaginées dans les (nombreux) établissements secondaires où des actions (isolées) ont parfois été menées dans un passé récent.

Centre sans voiture

La Ville d’Ath lance sa "Semaine de la mobilité"par une "Journée sans voiture", ce dimanche 18 septembre. Le centre "historique"sera soustrait au trafic automobile en ce week-end des "24 heures"à pied. L’initiative pourrait être répétée de façon régulière durant l’année, au moins le dimanche; et pourquoi pas le samedi dès l’instant où des zones de stationnement proches sont accessibles? Ces expériences pourraient être associées à des activités festives. "Mais le calendrier athois recèle déjà pas mal d’événements qui induisent aussi la fermeture de la ville", note l’échevin en charge de la mobilité douce, Ronny Balcaen (Écolo). Certes.

Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) suggère que l’installation de bornes amovibles sur des voiries d’accès (rue de France, rue du Pont Quelin...) pourrait faciliter l’instauration plus régulière d’une zone (limitée) soustraite au trafic automobile. Parce qu’un événement annuel ne suffit pas pour (se) donner bonne conscience.