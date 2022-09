La piscine d’Ath va rouvrir lundi prochain

"La piscine communale était régulièrement fermée pour diverses défaillances techniques."

"Afin de continuer à proposer un outil de qualité aux nageurs, plongeurs et sportifs de la région, Il était nécessaire d’agir."

Quatre millions €

Les travaux, pour près de 4 millions € (subsidiés à 50%), ont commencé en février 2021.

La nouvelle piscine, plus large que la précédente dispose d’un couloir supplémentaire (six en tout), ce qui augmente de manière notable l’espace, nécessaire à ses très nombreux nageurs en période scolaire, et offrira plus de confort lors des compétitions sportives.

Elle est notamment équipée d’un espace comprenant 8 douches, de plus de 100 casiers, de 26 vestiaires individuels, de 2 cabines familiales, de 4 vestiaires collectifs, ou encore de 5 sèche-cheveux.

"Également très attendue, une cafétéria avec vue sur la piscine sera maintenant à disposition des nageurs et leurs accompagnants. Dans l’attente d’un concessionnaire en charge de sa gestion, des distributeurs de boissons seront installés."

"Cette cafétéria sera également mise à disposition des écoles pour l’accueil des élèves exemptés de natation qui y attendront confortablement leurs condisciples."

"Notre nouvelle piscine a été spécifiquement pensée pour être accessible aux PMR" poursuivent les décideurs athois. "Elle comprend un ascenseur, des cabines, wc et douches adaptés, un pédiluve permettant le passage en chaise roulante et un dispositif de mise à l’eau spécifique. Ce n’est pas tout, pour l’ensemble du site, une attention particulière a été donnée à l’intégration d’une signalisation podotactile, l’éclairage est le plus uniforme possible, le contraste coloré des matériaux permet une meilleure perception visuelle, et les mains courantes sont très nombreuses."

Énergie

"La rénovation de la piscine a été réalisée en maximisant la performance énergétique du bâtiment.

Les murs et la toiture ont été entièrement isolés. Il en va de même pour les sols aux endroits où il était possible de le faire, et enfin, ls châssis ont été remplacés par du matériel à haute performance énergétique."

"L’éclairage 100% Led pourra être adapté en fonction des activités, et le toit du bâtiment a été couvert de panneaux solaires pour produire au maximum son énergie.

Le chauffage et la ventilation seront spécifiques pour chaque local afin de les optimiser au maximum, et une gestion technique centralisée régule l’ensemble des systèmes.

La Ville d’Ath compte bien réduire de la sorte ses consommations de 30 à 40% par rapport à l’ancienne piscine."