Ath: les gîtes, c’est leur «petite histoire»

Un projet concrétisé après une réflexion quant à leur avenir professionnel, pas avec l’envie de tout plaquer mais plutôt de se réorienter petit à petit.

"Nous étions axés sur un concept de bistrot-resto, confie Emmanuel. Au final, on a d’abord fait les gîtes. Le bistrot-resto arrivera plus tard, pour valoriser l’ensemble du bâtiment. J’ai mené une réflexion sur l’agencement des gîtes. Cécile s’est occupée de la décoration. Le confinement, quelque part, nous a permis d’avancer dans notre démarche."

Le nom de l’endroit est arrivé assez naturellement, lors d’un anniversaire entre amis. Il y a tout de même eu quelques propositions loufoques. "Le restaurant s’appelait "La Petite Rizière"et nous voulions garder le mot petite", indique Cécile.

Petite "rivière", pour la Dendre? C’est finalement "histoire"qui a pris le pas. "Nous avions l’ambition de créer quelque chose de convivial sur Ath, nous qui sommes Athois de cœur, ajoute Emmanuel. Écrire non pas une grande mais une petite histoire."

Le couple a suivi la formation dispensée par l’IFAPME, histoire d’emmagasiner des conseils avant de se lancer et aussi de voir si le projet pouvait tenir la route.

Culture et vélo!

Chaque porteur de projet a son idée. Celle de Cécile et d’Emmanuel était assez singulière puisque leurs gîtes sont situés près du centre-ville. Leur souhait était de marier leur concept à l’art et à la culture. "Nous travaillons en partenariat avec la maison culturelle et nous avons déjà accueilli des artistes dans nos gîtes, comme Olivia Ruiz et ses musiciens, explique Cécile. C’était un beau moment de partage. Les gîtes portent le nom de femmes ayant marqué l’histoire de l’art et qui ont œuvré pour la condition féminine, comme Rosa Bonheur ou Yoko Ono. Nous avions aussi envie de promouvoir l’utilisation du vélo et nous sommes labellisés bienvenue vélo." Le bâtiment, qui englobe d’autres salles, n’a pas encore livré tout son potentiel. Cécile et Emmanuel entendent y ajouter d’autres services, comme un espace de co-working, le télétravail devenant de plus en plus à la mode. Un premier séminaire résidentiel se tiendra par ailleurs mi-octobre.

La Petite Histoire a déjà reçu des Norvégiens, des Suédois, de nombreux Français ou encore des Anglais venus spécialement pour le Tour des Flandres. Pairi Daiza attire du monde aussi. "Des gens viennent même chez nous pour ensuite visiter toute la Belgique. Ils préfèrent démarrer d’ici que de Bruxelles pour leurs visites, précise Emmanuel. Nous avons aussi des clients qui habitent la région et même l’entité."

La Petite Histoire fait déjà salle comble pour la Ducasse 2023. Elle possède une page Facebook et Instagram ainsi qu’un site: www.lapetitehistoire.be