Le Meyboom s'exporte... à Arbre ce dimanche

C’est le cas notamment des "Bûûmdroegers", les porteurs de l’arbre, qui s’attachent à promouvoir la plantation dans des communes dont le nom a un lien avec la thématique de l’arbre.

Dans cette démarche, le village d’Arbre a été choisi naturellement pour être le lieu d’une plantation symbolique, ce dimanche 11 septembre. "Le week-end des Journées du patrimoine paraissait idéal pour pouvoir partager du patrimoine immatériel avec les personnes de Bruxelles", indique Laurent Dubuisson, directeur de l’Office de tourisme d’Ath.

De Maffle à Arbre

Le Musée de la pierre de Maffle, qui organise également ce week-end des activités dans le cadre des Journées du patrimoine, a été associé dans l’organisation de l’événement. "Comme nous avons un site arboré à cet endroit-là, l’arbre sera coupé sur le site des carrières de Maffle, puis transporté en cortège depuis le Musée de la pierre, jusqu’à la place d’Arbre", explique Laurent Dubuisson.

Le rendez-vous est donné à 12h15 au Musée de la pierre, où l’arbre sera exposé. À 13h30, départ du cortège pour arriver à 16h à Arbre, où l’arbre sera planté sur la place du village.

Pour l’occasion, différents acteurs du folklore local ont été conviés à prendre part à cette manifestation folklorique unique. "Nous avons essayé de nous calquer sur le fonctionnement de la plantation du Meyboom de Bruxelles, commente Laurent Dubuisson. L’arbre sera porté par une délégation d’une vingtaine de porteurs bruxellois. Une fanfare accompagne toujours le cortège et nous aurons la fanfare du Meyboom avec laquelle nous entretenons déjà de très bons contacts et qui est composée de quelques musiciens de la région, notamment d e Moulbaix", poursuit-il. Enfin, les géants de Maffle participeront également à la fête et compléteront le joyeux cortège. "À Bruxelles, il y a aussi les fameux géants du Meyboom. L’idée ici était plutôt de profiter de nos géants locaux."

Une rencontre enrichissante

"Je trouve que c’est très enrichissant. Quand on vit dans une ville avec un folklore comme le nôtre qui est très fort, et qu’on change un peu le focus pour regarder ce qui se fait ailleurs, on trouve toujours des gens qui sont aussi mobilisés et qui vivent leur folklore de manière très forte aussi. Chacun n’a pas les mêmes règles, eux s’exportent en l’occurrence mais c’est à chaque fois enrichissant", commente Laurent Dubuisson. "Nous avons été agréablement surpris qu’on nous propose ce genre de manifestation, indique Thomas Van den Bril, habitant d’Arbre. Cela permet de découvrir un autre folklore: nous qui venons de vivre la ducasse d’Ath, c’est le moment de confronter deux folklores différents, deux traditions. Pour nous, c’est un événement rassembleur aussi parce que nous n’avons plus de ducasse. Nous n’avons plus que des petits événements ponctuels comme la fête des voisins mais cette plantation fait plaisir pour se retrouver avec toutes les personnes du village." Les habitants d’Arbre assureront d’ailleurs l’accueil en tenant un bar, avec petite restauration, sur la place de leur village. "De quoi partager avec les personnes du Meyboom et passer un chouette moment convivial", assure Thomas Van den Bril.