La course des 24 heures à pied fait son grand retour

Cette année est la bonne pour les organisateurs qui repartent sur un schéma classique de leur événement. "On relance tout, comme en 2019", ajoute Guy Toussaint. "Cela nous demande beaucoup d’énergie après deux ans d’arrêt."Toutes les courses seront organisées: les 24 heures, les 6 heures, les 3 heures et l’heure des écoles.

Les 24 heures débuteront le samedi à 16h (jusqu’au dimanche 16h). La course se décline en trois versions: "classique"par équipe de quatre dès 18h, "open"en équipe de 5 à 8 relayeurs dès 16 ans, et en "individuel", dès 18 ans. Les coureurs évolueront sur un circuit de 5 km à travers la ville.

La course des 3 heures débutera le samedi à 16h15 (jusque 19h15). "Elle se pratique en équipe de 4, de 12 à 15 ans, sur un parcours de 3 km."

Dimanche, de 10h à 16h, place à la course des 6 heures par 4 (dès 16 ans)ou en individuel (dès 18 ans). Enfin, l’heure des écoles sera lancée à 10h30 pour les élèves de 9 à 12 ans, sur un petit parcours de 1 km. "Cette dernière, ainsi que la course des 3 heures, a pour objectif de promouvoir le sport chez les jeunes et d’encourager les écoles à participer et à pratiquer le sport."

Les inscriptions (en ligne) sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. "Mais les participants peuvent encore s’inscrire le jour de l’événement, moyennant un léger surcoût."

Les organisateurs espèrent atteindre le taux record de participants (1100 coureurs) pour cette reprise. "Mais nous sommes conscients que nous sortons d’une période difficile. Certaines personnes attendent la dernière minute pour s’inscrire. Je suis optimiste. Je crois à un réel succès de cette nouvelle édition, si ce n’est pas en termes de coureur, ce sera en termes de public. Les 24 heures c’est aussi l’occasion pour tous de se retrouver, de revoir les anciennes générations et de partager. Cette course n’est définitivement pas comme les autres."

Petite nouveauté cette année: à la demande des autorités communales, des îlots de tris seront installés sur le site de l’Esplanade pour encourager le public à trier ses déchets. Des gobelets réutilisables cautionnés seront utilisés au bar, et des gobelets en carton seront mis à disposition des coureurs au ravitaillement (dans l’école d’Irchonwelz).

Une série d’activités seront par ailleurs organisées en ville, en marge de l’événement, cela dans le cadre de la semaine de la mobilité et du dimanche sans voiture. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Pour s’inscrire: https ://www.24h-ath.be