Le cyclomoteur a percuté la voiture avant de terminer sa course un peu plus loin. Le pilote a été blessé et il a été transporté vers l’unité locale d’ÉpiCURA.

Le conducteur de la voiture a été fortement choqué.

Des agents de la police d’Ath ont procédé aux constats requis.

L’écoulement de la circulation dans ce carrefour est réglé par un sens giratoire (prioritaire) depuis plusieurs mois maintenant et les accidents y sont manifestement moins nombreux que précédemment (quand l’axe du boulevard était prioritaire).