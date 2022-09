Le feu d'artifice d'Ath, ce 8 septembre, aura bien lieu

La Ducasse d’Ath sera officiellement terminée, ce jeudi 8 "de"septembre. Et on connaît le programme de cette journée: de la balle pelote sur l’Esplanade (14h30, avec les meilleures équipes de l’élite ballante), un concert de carillon depuis l’église Saint-Julien (18h), un concert de l’harmonie de Lorette au kiosque de l’Esplanade (20h30), des menus "moules & frites"ici et là dans toute la ville et, enfin, le feu d’artifice de clôture.