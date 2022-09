Aménagement de la place de Lorette à Ath: aller au-delà du "parc"

Par ailleurs, nous insistions dans ces colonnes sur la nécessité d’avoir une vision globale. Alors qu’une rénovation sommaire de la chaussée de Bruxelles a été menée (avec une berme centrale végétalisée qui nuit à la visibilité et est source de danger, et des pistes cyclables réduites), le projet actuel est l’opportunité de reconsidérer toute la zone et d’envisager enfin l’aménagement complet d’un carrefour (rond-point) qui voit transiter des flux importants. Le projet ne peut être réduit à la "verdurisation"d’une place; il doit être élargi et constituer l’opportunité d’aménager une véritable porte d’entrée.

Besoin en parking

L’avant-projet a été présenté lundi soir. Qu’en retenir? Le stationnement est fortement réduit (de 45 à 25 emplacements à peine); la rue de l’Abbaye retrouve un axe rectiligne vers la chaussée de Bruxelles (mais il faut encore examiner avec le SPW la création d’un nécessaire rond-point); des plantations et des espaces de détente (jeux) ainsi qu’un bassin (pour les eaux excédentaires) sont projetés; un espace central serait destiné à des événements ponctuels; des potagers sont prévus derrière les immeubles; la friterie devrait trouver un "habillage"davantage esthétique.

"De manière quasi unanime, les riverains insistent pour que cet aménagement tienne compte du besoin en parking de ce quartier et le bureau d’étude s’est engagé à intégrer davantage cet élément dans le futur projet" indique le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS).

"Une nouvelle réunion sera organisée dans les prochaines semaines et intégrera les remarques des participants notamment en ce compris des espaces de vie plus importants, des places de parkings en suffisance, le maintien de la friterie, un aménagement de voirie complètement revu et la possibilité de réalisation d’un rond-point au croisement des rue des Matelots, chaussée de Bruxelles et rue de l’abbaye."