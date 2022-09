Inauguré en 2002, le pôle "mère-enfant" du site d’Ath d’ÉpiCURA fête aujourd’hui ses vingt années d’existence. Diverses activités rythmeront tout ce mois d’anniversaire. Au programme: (re)découverte de la maternité des Dix Lunes et de la pédiatrie, de son équipe et de sa philosophie, ateliers et séminaires.