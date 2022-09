Aujourd’hui, l’hôpital veut réaménager son entrée ainsi que des locaux (bloc I) dont les services migrent vers le nouveau bâtiment. Ces locaux (à gauche de l’entrée quand on y fait face) seront même agrandis; ils accueilleront notamment des services d’hôpital de jour comme l’oncologie et l’endoscopie. La zone de dentisterie sera réaménagée.

Une demande de permis d’urbanisme a été déposée et l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de cette demande se termine ce vendredi 2 septembre.

"Le bloc I a été construit au début des années 2000 en extension du bloc ACB et selon des principes de construction rapide"lit-on dans le dossier établi par le bureau Etau Architects."Il est constitué d’éléments structurels préfabriqués permettant un assemblage rapide et efficace. Ainsi, les dalles sont constituées de hourdis et les façades sont composées de prémurs en béton."

Ce bloc est doté d’une toiture plate et il ne dispose que d’un seul niveau. Il présente un aspect assez hétérogène.

Plusieurs solutions ont été analysées pour le bâtiment I, mais il a finalement été décidé de conserver un seul niveau et la structure actuelle.

"La répartition de l’activité des hôpitaux de jour sur deux niveaux aurait impliqué d’établir deux flux de circulation de patients distincts (le flux alité des patients hospitalisés et le flux de patients ambulatoires) vers le premier étage des blocs ACB"explique-t-on dans le dossier."L’aménagement de ces flux aurait engendré de devoir récupérer des espaces de circulation au niveau des futures unités de soins du premier étage (dont les soins intensifs)."

"Les blocs ACB, dont la construction date de plus ou moins quarante ans, ne mettent à disposition d’une unité de soins qu’une surface d’approximativement 800 mètres carrés. Il s’agit déjà d’une surface très réduite pour aménager en nombre suffisant des chambres répondant aux standards actuels et aux réglementations de vigueur en termes de confort et de sécurité des patients. Il n’était donc pas envisageable de diminuer encore les surfaces attribuées aux unités de soins. De plus, ces zones de circulation auraient dû se voir implantées aux endroits où la lumière naturelle pénètre dans les chambres des unités de soins."

Pour des questions de planning et de confort des patients, la solution d’une "transformation" du bloc I a donc été préconisée.

"Le bâtiment sera déshabillé pour ne laisser qu’un squelette qui sera intégré dans un ensemble plus grand qui utilisera quasiment le même principe de construction. La nécessité d’avancer très rapidement et la volonté d’homogénéité structurelle nous poussent à également utiliser des hourdis et des prémurs pour réaliser la structure portante.Le bâtiment sera également entièrement construit sur vide ventilé, sauf pour une partie des volumes enterrés […]."

"Seule la toiture plate se différenciera puisqu’elle sera constituée de poutrelles en acier et de bacs aciers."

Deux entrées

"Notre nouveau bâtiment englobera le bâtiment I et l’auvent de la morgue. L’extension permettra également d’intégrer l’entrée de l’hôpital afin de la rendre plus cohérente et plus identifiable pour un tel site. Un nouvel auvent monumental permettra de marquer cette entrée grâce à une structure très large (environ 23 m de large). Cet auvent abritera une zone extérieure pour les fumeurs. Enfin, notre bâtiment se raccordera de manière plus cohérente et esthétique à la nouvelle galerie en mur-rideau construite récemment à côté du BFR."

Devant l’entrée, le projet évoque l’aménagement d’une véritable "esplanade" sur la "placette" entourée des différentes ailes formant un U, avec une priorité pour la mobilité douce. La circulation automobile y sera strictement limitée; un parking pour les vélos est prévu.

"Une terrasse sera travaillée en pied de la façade afin d’accueillir les patients et les membres du personnel se rendant à la future boutique qui pourrait prendre place au croisement du BFR (bloc K) et de sa galerie (bloc L)."

Le nouveau bâtiment (bloc K) va disposer d’une entrée distincte le long de la rue Maria Thomée, avec ainsi un accès plus direct vers les consultations, au 1erétage et la dialyse.