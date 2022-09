1. Un nouveau mandataire

Éric Badile a prêté serment comme conseiller communal au sein du groupe PS; il relaie Didier Parent qui a présenté sa démission.

2. Une belle Ducasse

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), s’est réjoui d’avoir vécu une belle Ducasse, à tous niveaux."Des craintes légitimes avaient été relayées au sujet de l’emploi des récipients réutilisables, mais nous avons mené une bonne réflexion logistique qui nous a permis d’atteindre l’objectif d’une ville plus propre à l’après-fête. L’objectif environnemental est également atteint." Il dit sa gratitude aux acteurs, au personnel communal et aux membres des services de secours.

L’échevin en charge de la salubrité, Christophe Degand (MR), se félicite aussi de la réduction du volume de déchets (ce qui a permis un nettoyage plus rapide). Certes, les points de collecte (poubelles) débordent et il faudrait améliorer cet aspect.

Christel Hosse (Liste Athoise) relaie des doléances à propos de la présence de poubelles à proximité d’établissements horeca. M. Degand note que le choix des emplacements n’est pas simple, en fonction de différentes contraintes.

3. La Ducasse et la sécurité

Pierre Cappelle (Liste Athoise) ouvre une réflexion sur la sécurité lors de la rentrée des géants dans les hangars communaux, le lundi soir. Apparemment, la circulation était admise à proximité immédiate, malgré la foule.

Le bourgmestre rappelle que le centre-ville a été fermé au trafic dès lundi midi; une voiture et un chauffeur ont été mis à disposition des groupes avec un géant pour la balade dans les rues. Mais il convient d’un problème, lundi soir."La ville était fermée jusqu’à 22h et le dernier géant devait rentrer à 21h.; mais il est finalement rentré au-delà de 23h. En outre, l’itinéraire fixé était celui de la rue de l’Industrie et ensuite du boulevard du Château; or, c’est celui de la rue de Pintamont qui a été suivi. Des choses vont devoir être clarifiées à cet égard."

4. La mobilité (douce)

Le bourgmestre annonce l’organisation d’une "semaine de la mobilité", avec une "journée sans voitures" le dimanche, dans le centre-ville et partiellement le long des boulevards (18 septembre).

Il serait intéressant que la Ville ne se contente pas de telles initiatives événementielles une fois par an (comme beaucoup d’autres cités) afin de "faire le show". Un centre-ville piéton peut s’organiser plus régulièrement durant l’année, au moins le dimanche.

Par ailleurs, l’échevin Ronny Balcaen (Écolo) présente deux dossiers dans le cadre du plan "Wallonie cyclable": l’un pour faciliter le stationnement des vélos (notamment sur le site de l’Esplanade avec un abri sécurisé); l’autre pour créer une "rue cyclable" sur l’axe boulevard des Glacis-boulevard de l’Hôpital. Pascale Nouls (Liste Athoise) salue le premier volet, mais elle est dubitative pour le deuxième; elle estime que le trafic automobile doit rester prioritaire sur cet axe et elle verrait davantage une piste cyclable tracée sur la bande herbeuse (boulevard de l’Hôpital).

À notre sens, la Ville devrait aussi accélérer la cadence afin de créer davantage de "rues cyclables" (où les vélos sont prioritaires et ne peuvent être dépassés) ici et là dans l’entité, afin d’amorcer ainsi un réseau cyclable.

5. Le plan de gestion au CPAS

Les mandataires ont approuvé (abstention du groupe Liste Athoise) le plan de gestion 2023-2027 du CPAS. Des questions sont notamment posées à propos de la (nouvelle) crèche des Coccinelles dont la capacité sera double (de 28 à 56). "Si tout va bien, elle sera opérationnelle fin 2023-début 2024"estime le président du CPAS, Jérôme Salingue.

Les maisons de repos, selon le président, n’auraient jamais aussi bien"remplies"qu’elles ne le sont actuellement.

6. La rue de Gand

Dans le prolongement de la rue de Dendre où les travaux sont en cours, l’égouttage sera aussi renouvelé le long de la rue de Gand, avec des aménagements ensuite au niveau de la voirie. L’échevin des Travaux, Florent Van Grootenbrulle (PS) précise notamment qu’une borne amovible sera placée à l’entrée de la rue de manière à en interdire l’accès aux véhicules automobiles lorsque la fréquentation (piétonne) y est forte.

7. L’information aux conseillers

Pascale Nouls (Liste Athoise) interpelle le collège communal par rapport aux (trop longs, à son sens) délais entre les réunions du collège communal et la mise à disposition des procès-verbaux de ces réunions, pour les membres du conseil par exemple. Elle dit ressentir cette situation comme une tactique du collège pour entraver le travail de l’opposition.

Le bourgmestre Bruno Lefebvre voit des"sous-entendus graveleux". Le directeur général, Bruno Boël, est aussi irrité."Je déplore les insinuations faites à l’égard du personnel communal."Il note que le processus d’établissement des PV est soumis à une "temporalité incontournable" (rédaction et ensuite approbation par le collège); en outre, le service a été perturbé suite à une absence pour des raisons de maladie. Le "retard" est en passe d’être résorbé.